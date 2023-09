Julgamento de atletas investigados por envolvimento em apostas será em feira esportiva

STJD marcou julgamento de atletas investigados por suposto envolvimento com apostas esportivas na COP EXPO

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento de jogadores de futebol que são investigados por suposto envolvimento com apostas esportivas na COB EXPO, evento que se apresenta como a primeira iniciativa do movimento olímpico para união de gestores, atletas, ex-atletas, indústria, praticantes e fãs do esporte. Os casos serão apreciados no dia 28 de setembro (quinta-feira), às 13h (de Brasília).

Os futuros de Diego Porfírio, Bryan, Nino Paraíba, Vitor Mendes, Dadá Belmonte, Thonny Anderson, Jesús Emiliano Trindade Flores, Pedrinho, Sidcley, Alef Manga, Igor Cariús e Sávio Alves serão definidos após julgamento da entidade. O auditor relator dos casos é Paulo Sérgio Feuz.

Palco do julgamento dos atletas, a COB EXPO será o primeiro parque temático esportivo que irá propiciar experiências, relacionamento, educação, performance e negócios.

O evento acontecerá durante cinco dias, entre 25 e 29 de setembro. A COB EXPO contará com clínicas esportivas, competições em diversas modalidades, cursos, oportunidades de negócios, além da presença de grandes nomes do esporte em um momento único de celebração.