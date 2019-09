Juiz propõe jogo do Barcelona com Camp Nou fechado por "caso Griezmann"

A outra opção que o jurista propôs é o pagamento de uma multa de 300 euros, mas ele mesmo reconhece que o valor é irrelevante

Por mais que Antoine Griezmann já tenha sido contratado, apresentado, jogado e até feito gol com a camisa do Barcelona, a novela de sua transferência ainda rende capítulos na briga do , que se sentiu lesado na operação. O juiz Juantxo Landaberea, nomeado pelo Comitê de Competição de LaLiga, propôs uma multa de 300 euros ao clube (cerca de R$ 1.300). Caso isso não aconteça, a opção é fechar os portões do Camp Nou por uma partida.

O Atlético de Madrid alega que o Barcelona negociou com Griezmann quando sua multa rescisória era de 200 milhões de euros, mas fez o movimento de contratação quando a taxa tinha abaixado para 120 milhões de euros. O clube colchonero fez uma denúncia formal a LaLiga e cobra mais 80 milhões de euros da equipe catalã.

Por isso, o Comitê de Competição quer multar formalmente o Barça. O valor de 300 euros é definido de acordo com as regras da associação. Mas o próprio juiz entende que a quantia de dinheiro é irrelevante por se tratar de um clube multimilionário como é o Barça. O Código Disciplinar da RFEF (Federação Espanhola de Futebol) prevê, no artigo 88, que a não obediência aos acordos feitos é uma "infração grave", mas prescreve uma multa mínima de 602 euros, o que dificulta a compreensão do porquê a sanção ao Barça seria menos da metade disso.

Por isso, a outra opção sugerida por Juantxo Landaberea é a de o jogar com as portões fechados em casa. Tudo dependerá, porém, do andamento do processo, que está em trâmite, segundo apurou a Goal. O caso se encaminha para a reta final e agora cabe ao Comitê de Competição definir qual será a sanção que o Barça deve encarar.