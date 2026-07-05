Jürgen Klopp retorna como técnico e assume o cargo de técnico da seleção nacional

Houve um avanço na busca por um novo técnico da seleção alemã, segundo informou Fabrizio Romano na manhã de domingo. Jürgen Klopp será o sucessor de Julian Nagelsmann, que deixou o cargo.

Anteriormente, a Federação Alemã de Futebol (DFB) já havia divulgado um comunicado oficial à imprensa confirmando a saída de Nagelsmann. Nele, a DFB informou que pretendia iniciar negociações com Klopp em breve sobre o cargo vago.

O alemão de 59 anos, que atualmente atua como comentarista de televisão e diretor global de futebol do Grupo Red Bull, teria, segundo relatos, uma cláusula que possibilita sua transição para a seleção nacional.

“No que diz respeito à nomeação de um novo técnico da seleção, a diretoria da DFB iniciará agora conversas com Jürgen Klopp. Ele já indicou que, em princípio, está disposto a assumir o cargo”, afirmou a Federação Alemã de Futebol.

Romano informa agora que Klopp e a DFB chegaram a um acordo. “Os detalhes sobre um contrato de longo prazo, o projeto e sua saída do Grupo RB ainda estão sendo discutidos, mas ele será o novo técnico da seleção.”

Com isso, o cargo de Klopp no Grupo Red Bull fica vago. A empresa considerava Oliver Glasner como sucessor do alemão de 59 anos, mas ele agora vai assumir o comando do Nottingham Forest.

Depois do FSV Mainz, do Borussia Dortmund e do Liverpool, Klopp inicia agora sua quarta passagem como técnico. “Precisamos mudar coisas de forma fundamental na seleção alemã”, afirmou ele anteriormente à Magenta TV.



