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Sydney Jordan

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Jürgen Klopp retorna como técnico e assume o cargo de técnico da seleção nacional

Mercado da bola
J. Klopp
Alemanha

Houve um avanço na busca por um novo técnico da seleção alemã, segundo informou Fabrizio Romano na manhã de domingo. Jürgen Klopp será o sucessor de Julian Nagelsmann, que deixou o cargo.

Anteriormente, a Federação Alemã de Futebol (DFB) já havia divulgado um comunicado oficial à imprensa confirmando a saída de Nagelsmann. Nele, a DFB informou que pretendia iniciar negociações com Klopp em breve sobre o cargo vago.

O alemão de 59 anos, que atualmente atua como comentarista de televisão e diretor global de futebol do Grupo Red Bull, teria, segundo relatos, uma cláusula que possibilita sua transição para a seleção nacional.

“No que diz respeito à nomeação de um novo técnico da seleção, a diretoria da DFB iniciará agora conversas com Jürgen Klopp. Ele já indicou que, em princípio, está disposto a assumir o cargo”, afirmou a Federação Alemã de Futebol.

Romano informa agora que Klopp e a DFB chegaram a um acordo. “Os detalhes sobre um contrato de longo prazo, o projeto e sua saída do Grupo RB ainda estão sendo discutidos, mas ele será o novo técnico da seleção.”

Com isso, o cargo de Klopp no Grupo Red Bull fica vago. A empresa considerava Oliver Glasner como sucessor do alemão de 59 anos, mas ele agora vai assumir o comando do Nottingham Forest.

Depois do FSV Mainz, do Borussia Dortmund e do Liverpool, Klopp inicia agora sua quarta passagem como técnico. “Precisamos mudar coisas de forma fundamental na seleção alemã”, afirmou ele anteriormente à Magenta TV.


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