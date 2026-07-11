Jürgen Klopp chega a um acordo e retorna definitivamente como técnico

Jürgen Klopp é o novo técnico da Alemanha, segundo informaram Fabrizio Romano e Florian Plettenberg na tarde deste sábado. Ele assinará um contrato de longo prazo com a Federação Alemã de Futebol.

Klopp, que nos últimos anos atuava na Red Bull como diretor de futebol, deixa agora o cargo na empresa.

Os detalhes exatos da rescisão de seu contrato com a Red Bull ainda precisam ser discutidos, mas está certo que ele se tornará o técnico da seleção alemã.

Klopp assinará com a DFB até meados de 2030, o que significa que ele estará no comando, no mínimo, durante o Euro de 2028 no Reino Unido e a Copa do Mundo na Espanha, Portugal e Marrocos.

Klopp já foi técnico, entre outros, do FSV Mainz ‘05, do Borussia Dortmund e do Liverpool. Com este último clube, conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões.

Klopp assume o cargo de Julian Nagelsmann. O técnico decidiu não continuar como técnico da seleção após uma Copa do Mundo muito decepcionante, na qual a Alemanha não conseguiu chegar às oitavas de final após uma derrota para o Paraguai (1 a 1, derrota nos pênaltis).