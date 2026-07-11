Jude Bellingham volta a mostrar sua classe e leva a Inglaterra às semifinais

A Inglaterra está nas semifinais da Copa do Mundo. Em uma partida emocionante das quartas de final, a seleção venceu a Noruega por 1 a 2 em Miami. Jude Bellingham, com dois gols, foi mais uma vez o grande herói da equipe de Thomas Tuchel. A Argentina ou a Suíça será o adversário na semifinal.

Os noruegueses mostraram logo suas intenções ofensivas e, naturalmente, buscaram Erling Haaland. A Inglaterra entrou melhor no jogo após um quarto de hora e viu uma cabeçada de Jude Bellingham passar raspando ao lado do gol. Pouco depois, Nico O’Reilly não conseguiu empurrar a bola para o gol na segunda trave.

Poucos minutos após o intervalo para hidratação, Harry Kane chutou uma falta por cima do travessão. Do outro lado, John Stones perdeu a bola de forma desastrada dentro da própria área, e o zagueiro teve sorte de Haaland não ter conseguido chegar à bola a tempo.

Aos 36 minutos, tudo aconteceu de uma vez. Houve uma falta em Kane, mas o árbitro não assinalou. Em seguida, Andreas Schjelderup enganou Jordan Pickford com um chute fabuloso da esquerda no ângulo superior direito. Não houve revisão do VAR, e assim o placar de 1 a 0 para a Noruega foi mantido. De repente, a confiança dos noruegueses disparou, com Alexander Sørloth e Martin Ødegaard chegando perto do 2 a 0. Sørloth, em seguida, perdeu a chance de deixar Haaland sozinho diante de Pickford.

Nos acréscimos de um primeiro tempo emocionante, Bellingham empatou para a Inglaterra, após boa jogada preparatória de Anthony Gordon. Kane chegou a marcar o 1 a 2 com um chute por cima, mas estava em posição de impedimento. De qualquer forma, ficou claro que a seleção inglesa foi para o intervalo com confiança. No intervalo, Declan Rice e Noni Madueke permaneceram no vestiário, sendo substituídos por Eberechi Eze e Bukayo Saka.

Dez minutos após o reinício, Torbjørn Heggem restaurou a vantagem da Noruega. No entanto, após uma revisão no VAR, o gol foi anulado devido a uma falta cometida por Haaland. A seleção norueguesa ganhou força na reta final, e a torcida voltou a torcer com entusiasmo, ficando desapontada quando Sander Berge acertou a trave de perto com uma cabeçada. A poucos minutos do fim, Fredrik Aursnes afastou a bola bem a tempo após uma bela jogada de Saka, e Bellingham cabeceou para fora.

A prorrogação tornou-se inevitável em Miami. No terceiro minuto do primeiro tempo da prorrogação, o goleiro Ørjan Nyland soltou um chute, e Bellingham marcou de perto. A situação parecia melhorar ainda mais para a Inglaterra quando Djed Spence foi derrubado dentro da área por Oscar Bobb e a bola foi para o pênalti. No entanto, o VAR aconselhou Clément Turpin a não marcar o pênalti, o que manteve a Noruega na disputa.

No intervalo da prorrogação, Haaland teve que abandonar a partida. A Noruega continuou lutando até o fim, mas a Inglaterra está nas semifinais. Agora, resta aguardar o resultado do jogo entre Argentina e Suíça.