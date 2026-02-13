Jude Bellingham é o novo rosto da adidas, seguindo os passos de David Beckham e Zinedine Zidane, sensação do Real Madrid e da Inglaterra

Fevereiro começou em grande para a colaboração do astro do Real Madrid com a adidas, já que ele protagoniza não uma, mas duas novas campanhas, com 2026 ganhando ritmo na preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. É a mais recente demonstração de sua sinergia com a marca, que fornece suas chuteiras desde que ele se destacou no Birmingham City, há sete anos, com apenas 16 anos. A Three Stripes esteve presente em cada passo de sua ascensão meteórica desde então.

Bellingham é agora uma verdadeira superestrela, indo para o Real Madrid, potência da adidas, em 2023, e emergindo como um dos melhores jogadores ingleses de sua geração, mesmo que os títulos tenham escapado dele com a camisa da seleção nacional. Esse estrelato foi reconhecido em 2024, quando Bellingham recebeu um logotipo da adidas ao lançar uma coleção de roupas exclusiva através de sua linha Originals, que foi co-desenhada pelo próprio jogador. O meio-campista exalava estilo na sessão de fotos promocional, sentado de pernas cruzadas à beira da piscina, vestindo um agasalho completo e segurando um copo de chá gelado.

Ao falar sobre sua relação com a marca na época, Bellingham disse: “É um sonho realizado lançar minha primeira coleção com a adidas. Desde criança, a adidas sempre foi uma marca muito importante para mim, então ter minha própria coleção ao lado de outras lendas é uma grande honra. Adorei trabalhar com a equipe de design — eles realmente captaram meu estilo e o que eu gosto de usar fora do campo. Este primeiro lançamento é apenas o começo, e mal posso esperar para ver o que criaremos juntos a seguir.”

adidas

Ele estava certo: era apenas o começo. Mais tarde, em 2024, ele colocou as mãos em suas primeiras Predators exclusivas, as “Belligold” em preto e dourado, e desde então se tornou sinônimo da linha, aparecendo em inúmeras campanhas publicitárias elegantes enquanto a adidas lançava um reboot icônico após o outro. Em abril, o Predator 2025 “Chrome Dream” foi lançado em homenagem à sua busca incansável por títulos, e em outubro veio o Predator Bellingham 2025, uma versão em preto, azul e branco que prestava homenagem à cidade natal do jogador, Birmingham.

Fevereiro de 2026 trouxe a mais recente oferta personalizada da adidas para o novo rosto da sua marca no futebol masculino. Parte da coleção apropriadamente chamada Icon Takeover, juntamente com um novo F50 para a superestrela da USWNT Trinity Rodman como parte da sua campanha “Choose One”, parece que será a chuteira que ele usará na Copa do Mundo com a Inglaterra. Concebida em torno do lema “Red, White and Jude” (Vermelho, Branco e Jude), a Icon Takeover pretende capturar a chegada de Bellingham ao solo americano como uma força do futebol e um ícone do estilo moderno. “Desde os looks no túnel até aos momentos pós-jogo, Jude personifica confiança, compostura e estilo dentro e fora do campo — um original moderno com um apelo intemporal”, afirmou a adidas no lançamento da chuteira.

adidas

O novo Jude Bellingham Predator confere um toque contemporâneo a um clássico da adidas; uma base branca nítida é combinada com três riscas brancas contornadas a preto, um logótipo Predator azul marcante na lateral e uma língua clássica azul dobrável, rematada com um logótipo adidas vermelho. Os toques pessoais vêm através do logótipo de Jude no calcanhar em azul e vermelho, enquanto uma sola branca com detalhes azuis completa uma bota concebida para controlo, precisão e momentos decisivos.

Esse lançamento foi rapidamente seguido por outro, totalmente diferente, desta vez da Y-3 - uma linha pioneira de roupas esportivas de luxo que remonta a 2002, nascida da colaboração entre a adidas e o renomado estilista japonês Yohji Yamamoto. Mais uma vez, Bellingham assume o centro do palco, desta vez no espaço streetwear, após estrelar uma campanha da Louis Vuitton no final do ano passado.

A Y-3 homenageou Bellingham - assim como Zidane e a estrela da NBA Anthony Edwards - com uma camisa preta e branca feita de poliéster 100% reciclado, com o designer fazendo uma referência ao número cinco que cada atleta vestiu com tanta distinção. Cada peça inclui a marca Y-3 e os nomes do trio no verso ao lado do número 5, bem como outros toques clássicos de Yamamoto.

Lançadas em rápida sucessão, as duas coleções refletem a ascensão de Bellingham à imagem da adidas no futebol masculino, demonstrando sua versatilidade e apelo comercial tanto no desempenho quanto na alta moda — assim como seu antecessor, Beckham. A marca Bellingham está cada vez mais forte, e a adidas está aproveitando isso.