Jude Bellingham dá um soco em um argentino logo após o apito final

Jude Bellingham se envolveu em uma briga logo após o término da partida entre Inglaterra e Argentina (1 a 2). As imagens mostram o meio-campista dando um soco no jogador reserva Valentín Barco.

Naquele momento, Barco comemorava a classificação para a final com seus companheiros de equipe. Não ficou totalmente claro por que Bellingham reagiu dessa forma após o apito final.

Bellingham cometeu uma falta em Lionel Messi já bem no final do tempo de acréscimo, após o que entrou em discussão com Nicolás Otamendi. O inglês, aliás, não recebeu cartão amarelo.

O jogador do Real Madrid também havia derrubado Alexis Mac Allister na semifinal e se envolveu regularmente em discussões acaloradas em campo. Cristian Romero recebeu cartão amarelo por uma falta em Bellingham.

Além disso, houve mais confrontos entre jogadores ingleses e argentinos. Apesar do clima tenso, o árbitro Ismail Elfath não precisou mostrar nenhum cartão vermelho.

A Inglaterra abriu o placar com Anthony Gordon, mas isso não foi suficiente. Enzo Fernández e Lautaro Martínez garantiram mais uma vaga na final para os campeões mundiais de 2022.