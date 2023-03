Juazeirense x Jacuipense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela semifinal do estadual; veja como acompanhar na internet

Juazeirense e Jacuipense se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Adauto Moraes, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, no YouTube.

Classificada na terceira posição, a Juazeirense conquistou 16 pontos em nove partidas disputadas, com 5 vitórias conquistadas. Do outro lado, a Jacuipense avançou para o segundo lugar após a vitória conquistada na última rodada. A equipe somou 17 pontos.

Em toda a história, este será o 17º duelo das equipes. A Juazeirense, por sua vez, conquistou sete vitórias, empatou cinco e perdeu cinco vezes para a Jacuipense. O último duelo terminou com a vitória da Jacuipense por 1 a 0.

Prováveis escalações

Juazeirense: Gleibson; Dadinha, Matheus, Jerry, Jamerson; Waguinho, Guilherme, Reinaldo; Caique, Ian Augusto e Nildo.

Jacuipense: Jean; Rapha, Eric, Weverton, Kanu; Fábio Bahia, Thiaguinho, Welder; Eudair, Vinicius e Jeam.

Desfalques

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Jacuipense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?