Juazeirense x Vitória ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Adautão; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Juazeirense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h15 (de Brasília), em Juazeiro, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (Bahia), na TV aberta, e do YouTube (canal Bahia), na internet.

Ainda sem vencer no Baianão, o Vitória chega pressionado após empatar com o Bahia de Feira por 1 a 1 na rodada de estreia, e ser goleado pelo Itabuna por 4 a 1 na última rodada. Atualmente, está na sétima posição, com apenas um ponto.

Do outro lado, o Juazeirense na lanterna, vem de duas derrotas. Perdeu para o Bahia (3 a 1) e o Barcelona de Ilhéus (1 a 0).

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma sete vitórias, contra duas do Juazeirense, além de seis empates. No último encontro, válido pelo Baianão, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vitória: Dalton, Railan, João Victor, Camutanga (Diego Torres) e Vicente; Léo Gomes (Alisson Santos), Rodrigo Andrade (John) e Eduardo (João Pedro); Gegê, Tréllez e Rafinha (Osvaldo).

Escalação do provável Juazeirense: Gleibson, Dadinha, Matheus Reis, Jamerson e Nildo; Waguinho, Knupp, Jerry e Reinaldo; Caíque e Ian.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?