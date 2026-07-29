Juan García, goleiro do Barcelona, afirmou que seu foco está totalmente voltado para o próprio time, ressaltando que pensar nas contratações do Real Madrid não o preocupa, isso antes do início da nova temporada.

O goleiro catalão disse, durante sua participação nas atividades da pré-temporada, em declarações divulgadas pelojornal Marcaque o Barcelona provou ter um time forte, reforçando que o foco em si mesmo é o caminho para alcançar os objetivos, em vez de se preocupar com o que os rivais fazem.

Juan García explicou: "Seria um erro olhar para os outros. Provamos que somos um grande time. Se nos concentrarmos em nós mesmos, podemos vencer qualquer adversário. Eles têm jogadores muito bons, mas vimos em muitas ocasiões que ter bons jogadores não é tudo".

Em relação às suas ambições com o Barcelona, o goleiro revelou que seu maior objetivo na próxima temporada é conquistar a Liga dos Campeões da Europa, dizendo: "Passei um ano com o Barcelona, conquistamos o Campeonato Espanhol e a Supercopa, e agora venci a Copa do Mundo com a Espanha, e meu objetivo na temporada 2026-2027 é a Liga dos Campeões da Europa, pois é o maior torneio no nível de clubes".

E acrescentou: "A obsessão não é algo bom, porque, se não tivermos sucesso, o impacto negativo pode ser grande, mas devemos ter a ambição e o desejo de apresentar um bom desempenho, porque temos a capacidade de conquistar isso".

Juan García também falou sobre o futuro de seu companheiro Ferran Torres, expressando o desejo de que ele permaneça no Barcelona, e disse: "Ficaria muito feliz se ele continuasse. É um jogador incrível dentro e fora de campo. Se dependesse de mim, com certeza ele ficaria".

O goleiro do Barcelona também abordou a possibilidade de o clube contratar Julián Álvarez, mas se recusou a comentar sobre a negociação, reafirmando sua confiança no trabalho realizado pelo diretor esportivo Deco, ao mesmo tempo em que elogiou as novas contratações fechadas pelo clube até o momento.

Juan García se prepara para se juntar aos treinos do Barcelona por volta do dia 10 de agosto próximo, afirmando que está trabalhando para ter a chance de atuar como titular na primeira partida do time no Campeonato Espanhol, diante do Elche, no dia 23 de agosto.

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