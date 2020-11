Rodrygo, Davies e os jovens mais valiosos do futebol mundial em 2020

Campeão da Champions, lateral do Bayern tem boa vantagem sobre Sancho e Ansu Fati; atacante do Real é único brasileiro no Top 10

A grande campanha com o de Munique na última temporada só faz aumentar o reconhecimento de Alphonso Davies, seja no jogo em campo ou no aspecto financeiro do futebol. Um estudo divulgado pelo CIES Football Observatory nesta segunda-feira (2) coloca o lateral canadense como o jogador mais valioso do futebol mundial nascido nos anos 2000, com uma estimativa de mercado de 180 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão na cotação atual), à frente de nomes como Erling Haaland, Rodrygo e Jadon Sancho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e veja como experimentar o DAZN grátis por um mês!

Considerado uma referência na avaliação de atletas, o CIES leva em conta uma série de fatores para o cálculo das cifras de jogadores, do rendimento em campo a aspectos como idade, duração de contrato e evolução da carreira. Também é responsável por uma série de análises divulgadas ao longo de cada ano – ainda em 2020, por exemplo, colocou Kylian Mbappé como o atleta mais valioso da modalidade enquanto, pelos mesmos critérios, teve Neymar como apenas o 37º nome de maior valor de mercado.

Mais times

No novo estudo, Rodrygo aparece à frente de Vinícius Júnior como o único brasileiro a fazer parte do top 10, com um valor estimado em 69,9 milhões (R$ 401 mi), à frente do Vinícius Júnior, seu companheiro de , que ocupa a 12ª colocação geral com uma cotação de 58,5 milhões de euros (R$ 335,7 mi). O ex- , aliás, apresenta certa desvalorização considerando os números que recebeu no relatório mais recente da CIES.

Mais artigos abaixo

Dono de grandes atuações, Davies já leva na carreira uma conquista de Liga dos Campeões da Uefa conquistada sobre o , no final de agosto, e aparece com uma boa vantagem sobre Jadon Sancho (2º colocado, com 125,6 milhões) e Ansu Fati (3º, com valor de 122,7 milhões) na relação de 50 nomes do observatório.

Ainda neste ano, porém, Rodrygo apareceu no topo do Goal NxGn, que elenca os 50 melhores jovens com até 18 anos do futebol mundial (à época da publicação) ao lado de alguns dos nomes mais empolgantes da próxima geração do esporte.

Os jovens mais caros do futebol mundial segundo a CIES