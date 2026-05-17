Joseph Oosting é demitido pela segunda vez nesta temporada

Joseph Oosting não é mais o técnico do Royal Antwerp, conforme informou o clube na manhã de domingo através dos canais oficiais. O clube decidiu não renovar o contrato com ele.

Oosting começou esta temporada como técnico do FC Twente, mas foi demitido após uma série de resultados decepcionantes. John van den Brom assumiu o cargo.

Em dezembro, ele assinou contrato com o Royal Antwerp até meados de 2028, mas esse período chega ao fim após apenas 26 jogos. Ele já não comandará os dois últimos jogos da temporada.

Faris Haroun assumirá o lugar de Oosting. Ele comandará as duas últimas partidas contra o KRC Genk e o KV Westerlo.

No grupo B da segunda fase da competição, o Royal Antwerp ocupa atualmente a quinta posição, o que significa que a participação em competições europeias está definitivamente fora de alcance.

Os últimos três jogos foram perdidos por 5 a 0, 3 a 0 e 1 a 0, respectivamente, o que faz com que Oosting tenha agora que procurar um novo clube.