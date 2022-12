José Luis Chilavert, o goleiro-artilheiro do Paraguai que quase fez história nas Copas

Chilavert não era apenas um grande goleiro - ele também era um especialista em bola parada que fez história na Copa do Mundo de 1998

Fãs de futebol de certa idade vão se lembrar de assistir à partida do Paraguai contra a Bulgária em Montpellier, em junho de 1998, e rezar para que os sul-americanos ganhassem uma cobrança de falta a uma curta distância.

Foi uma espera agonizante. Mas, aos 72 minutos, Trifon Ivanov derrubou Jorge Luis Campos a cerca de 35 metros de distância. Finalmente chegara o momento de José Luis Campos. Ele se tornaria o primeiro goleiro a cobrar uma falta direta em uma partida da Copa do Mundo - e quase marcou também, o que teria sido um gol sensacional e histórico com uma bela defesa de Zdravko Zdravkov.

Não que devêssemos ter ficado surpresos com o fato de Chilavert quase acertar o canto superior da rede búlgara. Marcar gols era uma parte de seu jogo há muito estabelecida naquele momento. Rene Higuita pode ter sido o primeiro homem a introduzir a Copa do Mundo no papel de goleiro, mas foi Chilavert quem provou que um goleiro também pode ser um especialista em lances de bola parada, assim como Rogério Ceni, ex-goleiro e atual técnico do São Paulo.

"Se você acha que tudo o que precisamos fazer é impedir que o outro time marque, você não percebe o que fazemos. Essa é uma forma tão negativa de olhar para isso. Pelo contrário, um bom time começa com um bom goleiro." , disse Chilavert ao site oficial da Fifa.

"A seleção brasileira de 1982 foi fantástica, perdendo apenas para a equipe de Pelé e Garrincha, mas o problema é que eles tinham Valdir Peres no gol. Toda vez que seus adversários atacavam, eles marcavam", completou.

Chilavert acreditava que um goleiro deveria ser tão capaz com os pés quanto com as mãos. Assim, ele passou horas e horas praticando, cobrando regularmente entre 80 e 120 cobranças de falta após o treino.

Obviamente, seu estilo de jogo encontrou alguma resistência. Durante sua passagem pelo Real Zaragoza no final dos anos 80, até os torcedores de seu próprio time "surtavam" quando ele saía de sua área. Mas, para Chilavert, fazia todo o sentido.

"Eu vejo isso como uma forma de ajudar seu time a vencer", disse ele. "Se você tem um goleiro com um bom chute, deve aproveitá-lo."

De fato, ele marcou 67 gols em sua carreira, incluindo oito pelo Paraguai. Sua cobrança mais famosa veio de aproximadamente 60 metros de distância, quando pegou o goleiro do River Plate, German Burgos, cochilando em um jogo da Primera Division na Argentina.

"Alguns jogadores marcaram de longas distâncias, mas geralmente foi por acaso. Eu vi que Burgos estava fora da área, observando os pássaros ao invés de se concentrar no jogo. Então, comecei a correr desesperadamente. Ao chegar, percebi que o árbitro estava no meio do caminho e gritei: 'Mexa-se!' Felizmente, ele o fez - o tiro poderia tê-lo nocauteado se ele não tivesse se abaixado", explicou Chilavert posteriormente ao Four Four Two.

Chilavert venceu Burgos com mais uma cobrança de falta nas eliminatórias da Copa do Mundo em Buenos Aires no ano seguinte, por isso havia tanta expectativa em torno de sua participação na final.

Ele até havia sido suspenso por quatro jogos durante as eliminatórias por uma briga em campo com Faustino Asprilla, que poderia facilmente ter consequências trágicas. Muitos anos depois do confronto, o atacante colombiano revelou que havia recebido uma ligação após o jogo de um assassino que queria matar Chilavert.

"O quê? Você está louco?" um surpreso Asprilla afirmou. "Você vai destruir o futebol colombiano, não pode fazer isso! Não, não, não, não! O que acontece no campo fica no campo.", afirmou.

Chilavert foi punido com outra suspensão na preparação para a Copa do Mundo de 2002, que o tirou da primeira partida do Paraguai. Desta vez, ele cuspiu em Roberto Carlos, a quem acusou de insultá-lo racialmente durante uma derrota nas eliminatórias para o Brasil.

“No primeiro escanteio, depois que ele cobrou falta, esse anão gritou para mim: 'Levanta, índio!' Depois disso, quando eles marcaram, ele tocou nos órgãos genitais para me provocar", disse Chilavert ao Cadena COPE.

“Quando a partida ia acabar, ele apontou para o placar, enquanto nos cumprimentávamos ele me disse: 'Índio, ganhamos de 2 a 0, você é um desastre' e me deu um soco. Foi quando eu me defendi e cuspi nele", completou.

Ele não conseguiu fazer mais história, mas já havia deixado uma marca no torneio. Embora Chilavert seja lembrado para sempre por se preparar para cobranças de falta como aquela que quase marcou na França 98, o trabalho duro e a determinação obstinada que o colocaram nessa posição em primeiro lugar também nunca devem ser esquecidos.