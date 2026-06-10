José Bordalás, técnico do Getafe espanhol, vai renovar seu contrato com o sétimo colocado da LaLiga. Por muito tempo, seu futuro no clube madrilenho esteve incerto, mas ele decidiu, afinal, prolongar sua ligação com o clube.

Segundo Fabrizio Romano, Bordalás renovará seu contrato, que estava prestes a expirar, por mais dois anos. Isso significa que ele permanecerá vinculado ao time espanhol até meados de 2028. De acordo com Romano, levou algum tempo para que o espanhol chegasse a essa decisão.

Bordalás foi, de fato, associado ao Sevilla, clube que pode vir a ser adquirido por Sergio Ramos. O técnico teria boa relação com o ícone do Real Madrid, mas a aquisição do Sevilla está totalmente paralisada.

O ex-jogador está tentando, junto com algumas empresas de investimento, adquirir uma participação majoritária no clube, mas um acordo com os atuais acionistas majoritários ainda não foi alcançado.

Portanto, não haverá transferência para o Sevilla para Bordalás, que está em seu segundo mandato no Getafe. Entre 2016 e 2021, ele também já foi técnico principal em Madri.

A maioria das pessoas deve se lembrar dele pelo confronto da Liga Europa contra o Ajax em 2020. Na partida fora de casa, em que houve muitas críticas ao estilo de jogo do Getafe, o Ajax perdeu por 2 a 0. O jogo em casa, na Johan Cruijff ArenA, foi vencido por 2 a 1, o que acabou não sendo suficiente para a classificação. Na fase seguinte, o Getafe foi eliminado pelo Inter.

O técnico de 62 anos voltou a garantir uma vaga nas competições europeias nesta temporada ao terminar em sétimo lugar. Com isso, Bordalás e sua equipe disputam a fase preliminar da Conference League.