Um jornalista saudita provocou uma onda de indignação entre os torcedores da seleção principal, após desferir um ataque contundente ao atacante Abdullah Al-Hamdan, na sequência de sua atuação apagada na partida contra o Kuwait pela Copa do Golfo Arábico, a "Gulf Cup 27".

A seleção da Arábia Saudita venceu a do Kuwait pelo placar de 1 a 0, na última quarta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico.

A partida foi marcada por uma atuação apagada de Abdullah Al-Hamdan, que falhou em converter diversas oportunidades em gol, o que fez com que fosse alvo de vaias por parte dos torcedores da Arábia Saudita durante sua saída de campo.

Ziyad Al-Khalifa, ex-diretor da seleção do Bahrein, criticou o desempenho de Abdullah Al-Hamdan, em declarações à rádio "Al-Arabiya FM", pela tomada de decisões sempre equivocadas, considerando que isso poderia ter sido causado pelo fator umidade.

No entanto, o jornalista saudita Faisal Al-Jafn contestou as declarações de Al-Khalifa, afirmando: "As decisões de Abdullah Al-Hamdan são equivocadas o tempo todo, não se trata apenas da umidade. Nós lidamos com ele como uma provação de Deus, Senhor dos Mundos, que devemos suportar com paciência".

As declarações de Al-Jafn geraram uma grande onda de indignação entre os torcedores da seleção saudita de modo geral, e os torcedores do clube Al-Nassr em particular, que consideraram que tais declarações não deveriam ter partido de um jornalista imparcial e objetivo.

O jornalista saudita Ahmed Al-Amri escreveu: "A forma como alguns jornalistas trataram o desempenho de Abdullah Al-Hamdan ontem, no mínimo, é vergonhosa e repugnante".

E concluiu: "Critique o desempenho e os aspectos negativos, mas mantenha algum sentimento de que ele é o atacante da sua seleção em uma competição oficial".

Vale lembrar que Al-Hamdan foi o artilheiro da última edição da Copa do Golfo Arábico, a "Gulf Cup 26", com 3 gols, empatado com o bahreinita Mohammed Marhoon e o omanense Issam Al-Sobhi.