Jornalista saudita anuncia: Imam Ashour vai se transferir para este clube

Reportagens da imprensa revelaram, na noite desta quinta-feira, que Imam Ashour, meio-campista do Al-Ahly egípcio, está prestes a deixar as fileiras do “Castelo Vermelho” durante a janela de transferências de verão.

Recentemente, Imam Ashour tem sido associado a uma saída do “Gigante Vermelho”, especialmente após seu desempenho notável nas duas primeiras partidas pela seleção egípcia contra a Bélgica e a Nova Zelândia, onde marcou um gol espetacular contra os “Diabos Vermelhos”.

Leia também... Mbappé x Messi... O confronto da última dança e a vingança adiada

De acordo com o jornalista saudita Saud Al-Sarami, ex-porta-voz do Al-Nassr, o clube de Riad conduziu negociações nos últimos dias para a contratação por empréstimo de Imam Ashour do Al-Ahly.

Ele esclareceu que é muito provável que Imam Ashour se transfira para o Clube de Riad, embora o jogador tenha recebido várias propostas de clubes da Premier League.

Nos últimos dias, surgiram reportagens na imprensa indicando que dois clubes ingleses, o Tottenham Hotspur e o Aston Villa, estariam interessados em adquirir o contrato do craque do Al-Ahli.