O clube Al-Ittihad de Jeddah e sua torcida vivem um momento de choque e tristeza, após a derrota devastadora sofrida pela equipe contra o Neom, por 3 a 4, na última quarta-feira, na 29ª rodada do Campeonato Profissional Roshen.

A atual temporada tem sido marcada por uma clara instabilidade nas decisões administrativas do Al-Ittihad, o que resultou na demissão do técnico francês Laurent Blanc no início da temporada e na contratação do português Sérgio Conceição, que não conseguiu nenhum resultado digno de nota, além de ter entrado em conflito com a torcida e os jogadores.

Além disso, houve a saída da dupla francesa experiente formada por N’Golo Kanté e Karim Benzema durante a última janela de transferências de inverno.

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Sobre o assunto, o jornalista Abdullah Falata comentou durante sua participação no programa “Action com Walid” sobre a situação atual do clube Al-Ittihad de Jeddah, afirmando que a equipe vive um estado de caos dentro e fora do campo.

Flatta disse: “O Al-Ittihad passou a jogar com evidente falta de organização, e não há nenhum jogador que sinta responsabilidade pelo time ou reflita o espírito necessário para conquistar vitórias”.

E acrescentou: “O técnico português Sérgio Conceição se viu em um beco sem saída tanto com os jogadores quanto com a torcida, e lidar com as situações tornou-se extremamente difícil, especialmente após a saída de grandes jogadores como N’Golo Kanté e Karim Benzema durante a última janela de transferências de inverno”.

Flata continuou: “A causa principal de toda essa crise é a desorganização administrativa que afeta a equipe desde o início da temporada e a incapacidade de tomar decisões decisivas que sejam do interesse do clube, o que se refletiu negativamente nos resultados e no nível de desempenho”.

E concluiu dizendo: “A atual diretoria zombou da torcida e não tem mais capacidade de liderar o time de forma adequada, deixando as coisas nas mãos do diretor executivo e do diretor esportivo, enquanto prometia aos torcedores do clube promessas falsas que não se concretizaram. O resultado provável é que a temporada termine sem conquistas para o Al-Ittihad”.



