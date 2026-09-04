Jornalista madrilenho: Mourinho me surpreendeu com esta decisão

Thomas Roncero, célebre analista do programa El Chiringuito e vice-diretor de redação do jornal AS, comentou a escalação do Real Madrid para a partida contra o Real Betis, marcada para esta sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Roncero, conhecido por sua torcida pelo Real Madrid, disse em declarações destacadas pelo jornal "AS": "a permanência de Bernardo no banco de reservas é algo surpreendente, pois ele estará ausente na terça-feira por suspensão. Essa decisão reforça a confiança de Mourinho em Camavinga".

E acrescentou: "De qualquer forma, o trio de ouro continua junto, com a presença de Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior, além do mágico Güler. O Madrid deve vencer o Betis e manter a sequência de vitórias".

E concluiu: "A propósito, participa a linha de defesa que, acredito, será a titular do time ao longo da temporada atual, formada por Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella. Com esse time em campo, a vitória tem de ser conquistada".

A escalação titular do Real Madrid na partida de hoje ficou da seguinte forma:

Goleiro: Courtois.

Defesa: Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella.

Meio-campo: Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinícius.

Ataque: Kylian Mbappé.



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