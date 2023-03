Jornalista: Jogador do PSG "virou a noite bebendo" antes da eliminação na Champions League

Romain Molina expôs a situação, sem citar nomes, em um vídeo intitulado "PSG: se as pessoas (e o Emir) soubessem o que está acontecendo..."

A eliminação do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões segue repercutindo na França e na imprensa internacional. E a novela acabou de ganhar um novo capítulo, depois que um jornalista revelou que, no dia anterior à derrota, um jogador estava bêbado.

Com duas derrotas para o Bayern de Munique nas oitavas, mais uma vez o PSG ficou pelo caminho no sonho por sua primeira conquista da Champions League. As críticas aos jogadores e ao clube francês têm sido duras, além das especulações sobre uma fala de Kylian Mbappé.

"É necessário acima de tudo que todos os nossos jogadores estejam de boa saúde, que todos se alimentem bem e durmam bem", desabafou o atacante após a derrota por 1 a 0, em casa, no jogo de ida das oitavas de final.

E, agora, o jornalista francês Romain Molina expôs que um jogador do PSG, que inclusive foi titular no jogo de volta, em Munique, estava embriagado na véspera da partida mais importante da temporada do time francês.

"Um jogador que era titular da Allianz Arena foi além na madrugada de segunda-feira (8, dois dias antes do jogo de quarta-feira), quando saiu de um clube às 6 da manhã", disse no vídeo intitulado "PSG: se as pessoas (e o Emir) soubessem o que está acontecendo...".

Molina não revelou o nome do jogador em questão, mas disse que a bebedeira também aconteceu alguns dias antes, na madrugada de sexta (3) para sábado (4), quando o PSG enfrentou o Nantes pela Ligue 1.