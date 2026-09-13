Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona, entra em campo na noite de hoje, no estádio Ciudad de Valencia, para sua primeira partida após chegar a um novo acordo com o Barça, depois que as duas partes fecharam, na última sexta-feira, um acordo para renovar o contrato do atacante egípcio até 2030.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o atacante do Barcelona, que foi um dos grandes destaques da pré-temporada, enfrenta uma missão difícil no início de temporada, diante do grande nível apresentado por Raphinha na posição de falso centroavante, sem deixar espaço para o rodízio.

O jornal apontou que Hamza, apesar de ser um atacante nato, encontrou até agora as portas da escalação fechadas por causa da atuação diferenciada do brasileiro.

O atacante egípcio disputou apenas 4 minutos em partidas oficiais, diante do Rayo Vallecano, mas Hamza, que encerrou a pré-temporada como maior artilheiro do elenco, não desiste e espera que sua chance chegue hoje, diante do Levante.

Hansi Flick volta a recorrer à política de rodízio na noite de hoje, o que dá a Hamza uma nova oportunidade de conseguir minutos em campo.

O treinador alemão elogiou, ontem, a renovação de contrato do jogador, pois considera que o internacional egípcio apresenta características únicas dentro do elenco, sendo um atacante nato com forte presença dentro da área e possuidor de características diferentes dos demais atacantes do clube catalão.

A renovação do contrato de Hamza até 2030 confirma o apego do Barcelona a um atacante que o clube considera uma peça importante em seu projeto futuro, mas o jogador egípcio não quer se contentar em apenas esperar.

Seu objetivo é se firmar rapidamente no elenco atual e aproveitar cada oportunidade que Hansi Flick lhe conceder, como fez durante o verão.

Um momento excepcional

Hamza está presente em todas as listas de convocados do Barcelona para as partidas e continua esperando sua chance, e a concorrência parece extremamente difícil, diante do momento excepcional vivido por Raphinha.

O brasileiro marcou em todas as partidas que disputou até agora, seja na LaLiga ou na Liga dos Campeões da Europa, elevando seu saldo para 8 gols, sendo 6 gols na competição nacional e dois gols no torneio continental mais importante, e o Levante pode se tornar mais uma vítima de Raphinha.

O brasileiro disputou duas partidas contra o Levante e venceu ambas, mas ainda não conseguiu balançar as redes contra a equipe.

Raphinha tem, na noite de hoje, uma nova oportunidade de reforçar seus números e manter uma sequência goleadora que representa, até agora, a marca do início de temporada; já Hamza, que acaba de assinar seu novo contrato, busca fazer com que esse futuro comece a se transformar também em presente, e pode conseguir hoje novos minutos.



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