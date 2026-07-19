Jornal catalão: A França sofreu uma humilhação... e Mbappé gerou mais polêmica

A seleção da França encerrou a era do técnico Didier Deschamps com uma derrota “humilhante” para a Inglaterra por 6 a 4, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, segundo o jornal catalão “Sport”, que afirmou que a partida se transformou em um “desastre total” para os “Galo”, depois que a seleção inglesa encerrou o primeiro tempo com uma vantagem de quatro gols a zero, “em uma imagem desanimadora que refletiu um distanciamento total da competição e a ausência de espírito de luta”.

O jornal acrescentou que a partida começou com um colapso total da França, antes que Deschamps tentasse corrigir o rumo no segundo tempo, após fazer quatro substituições, e ele admitiu posteriormente que gostaria de ter podido fazer oito substituições.

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Ojornal “Sport” destacou que Deschamps descreveu a partida como “desastrosa”, afirmando que não criticaria seus jogadores diante da mídia e expressando o desejo de que a disputa pelo terceiro lugar nem tivesse ocorrido.

Por sua vez, o meio-campista Adrien Rabiot criticou o desempenho da equipe, afirmando que algumas atitudes no primeiro tempo foram “inaceitáveis” e que, no intervalo, os jogadores exigiram que se mostrasse dignidade, o que se refletiu no desempenho do segundo tempo.

Já o capitão da seleção, Kylian Mbappé, que encerrou o torneio com 10 gols, reconheceu a existência de erros, mas defendeu o lado humano dos jogadores, dizendo: “Consigo entender quem diz que rimos da galera ou que não respeitamos a camisa. Só digo que somos humanos”.

Mbappé gerou ainda mais polêmica ao aparecer sorrindo ao lado do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, durante o intervalo, enquanto a França perdia por 4 a 0, segundo informou o jornal catalão.