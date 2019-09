Presidente confirma cláusula 'perigosa' de Messi no Barça: "Xavi e outros também tinham"

Ao final desta temporada, o craque argentino pode deixar o Camp Nou sem nenhum custo

Presidente do , Josep Maria Bartomeu confirmou que Lionel Messi está livre para deixar o Camp Nou a partir do final da próxima temporada, sem custos, se assim quiser. Durante a semana, o jornal El País causou grande preocupação nos torcedores barcelonista ao revelar que esta é uma cláusula de seu atual contrato com os catalães.

O atual vínculo de Messi, que em sua carreira profissional defendeu apenas o Barcelona como clube, é válido até 2021. E se a informação causou medo entre os blaugranas, deu esperança especialmente à torcida do Newell’s Old Boys, onde o craque começou no futebol e de quem é torcedor confesso na .

Em entrevista à Barça TV, contudo, Bartomeu disse que outras lendas na história do clube tinham uma cláusula idêntica em seus contratos e disse esperar que Messi siga no Camp Nou por muitos anos.

“O Messi assinou até 2021. Acertamos que em sua penúltima temporada, ele teria liberdade para sair de graça”, disse o mandatário. “Ele conquistou esta liberdade para decidir o seu futuro, mas é muito culé (gíria usada para definir torcedores do Barça) e eu estou calmo. Xavi, Iniesta e Puyol tiveram estas mesmas cláusulas. Nós não poderíamos dar a Messi uma notícia diferente, mas eu repito, não tenho dúvidas de que ele vai ficar ainda por muitos anos”.

Quem também comentou a situação foi o zagueiro Gerard Piqué: “Eu já sabia que o Messi poderia sair de graça no final de cada temporada”, disse para a Cadena Ser. “Mas todos nós sabemos do comprometimento que Leo (Messi) tem com o Barça, e eu não fico nem um pouco preocupado. Ele conquistou, depois de tudo o que fez pelo clube, o direito de escolher o que deseja fazer com seu futuro”, completou.

Messi chegou ao Barcelona com apenas 13 anos, e hoje é o maior craque na história do clube.