A nomeação do árbitro americano Ismail Al-Fath para apitar a partida das semifinais da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, marcada para a noite desta quarta-feira, gerou uma onda de polêmica na imprensa britânica, que destacou seu histórico com o astro argentino Lionel Messi e levantou dúvidas sobre a imparcialidade da arbitragem.

O jornal britânico “Daily Mail” publicou na manhã de terça-feira a seguinte manchete: “Lionel Messi conta com seu árbitro favorito para a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, apesar das teorias da conspiração que apontam para manipulação no torneio”, enquanto o jornal “The Sun” comentou: “A Fifa escolheu um árbitro que apitou os maiores momentos de Lionel Messi”.

Estatísticas que causam preocupação aos britânicos

Os jornais populares britânicos revelaram estatísticas que podem preocupar a seleção inglesa, com o “Daily Mail” apontando que Messi venceu todas as quatro partidas apitadas por Al-Fateh desde que se juntou ao Inter de Miami, marcando 5 gols nessas partidas.

Além disso, destacaram que o árbitro americano de 44 anos foi o quarto árbitro na final da Copa do Mundo de 2022 entre França e Argentina, na qual a “Tango” conquistou o título mundial, o que aumentou ainda mais as dúvidas da mídia britânica.

Um histórico impressionante na Copa do Mundo atual

A FIFA havia designado Al-Fateh para arbitrar essa partida tensa, e ele não é um rosto novo no torneio atual, já que havia apitado três partidas anteriormente: Holanda x Japão (2 a 2), Espanha x Uruguai (1 a 0) e a partida das oitavas de final entre Noruega e Brasil (2 a 1).

Suas decisões durante a partida da Espanha na fase de grupos provocaram a ira da imprensa espanhola, o que gerou amplas discussões sobre seu estilo de arbitragem nas redes sociais.

Advertências sobre a “política de cartões”

Em suas três primeiras partidas na Copa do Mundo de 2026, o árbitro americano mostrou oito cartões amarelos e um cartão vermelho, o que levou os jornais britânicos a alertar os jogadores da seleção inglesa, comandada pelo técnico Thomas Tuchel.

Um dos jornais escreveu: “Que os jogadores ingleses fiquem atentos: o histórico de Al-Fath na liga americana nesta temporada indica que ele não hesita em usar cartões”, em referência à necessidade de cautela contra jogadas violentas durante a partida.

Teorias da conspiração tomam conta das redes sociais

O jornal “Daily Mirror” aproveitou a incerteza em torno da nomeação com a manchete “Árbitro confirmado, desejo da Argentina atendido”, aludindo também ao fato de que a Argentina jogará de azul, assim como em 1986, quando conquistou o título mundial sob o comando de Diego Maradona.

As teorias da conspiração continuam se espalhando nas redes sociais, onde muitos usuários e jogadores criticaram as decisões arbitrais questionáveis que acompanharam a trajetória da Argentina no torneio, que muitas vezes favoreceram a seleção do “Tango”, numa tentativa de provar que a Fifa e seu presidente, Gianni Infantino, concedem tratamento preferencial a Messi e seus companheiros.

Embora a partida ainda não tenha sido disputada, o clima tenso e as polêmicas arbitrais indicam que a equipe perdedora protestará veementemente contra o desempenho do árbitro, em um confronto que envolve tanto a rivalidade esportiva quanto a política.