Jorginho troca Chelsea por Arsenal: os detalhes do acerto

Depois da tentativa fracassada em contratar Moises Caicedo, do Brighton, o Arsenal deve assinar por uma temporada e meia com o volante

O Arsenal está próximo de acertar a contratação do meio-campista Jorginho, do Chelsea, em um negociação de 12 milhões de libras (R$ 75,6 milhões), na data limite da janela de transferências da Premier League, segundo a imprensa internacional.

O jogador é esperado no Centro de Treinamento do Arsenal, ainda nesta terça-feira (31), para passar por exames médicos e assinar um acordo válido até junho de 2024, com mais um ano de opção para renovação.

Os Gunners foram atrás do Chelsea por Jorginho após as diversas negativas do Brighton para negociar o volante equatoriano, Moises Caicedo. A ideia de Mikel Arteta era contar com um substituto direto para Thomas Partey, já que Mohamed Elneny está fora por lesão.

Assim, o Arsenal foi forçado a procurar outro jogador para reforçar seu meio-campo e se voltou para Jorginho, que entrou nos últimos seis meses de seu contrato em Stamford Bridge. Por isso, o Chelsea corria o risco de perdê-lo de graça caso não saísse nesta janela.

Jorginho estava no Chelsea desde 2018, tendo participado de 213 partidas pelo time de Stamford Bridge, enquanto conquistou os títulos da Liga dos Campeões, Liga Europa e Mundial de Clubes.

Getty

Vale destacar que o Arsenal, em um contrato de 18 meses, está pagando 10 milhões de libras inicialmente ao Chelsea, com mais 2 milhões de libras a serem pagos futuramente como complemento.

O Arsenal é líder da Premier League, com 50 pontos conquistados, cinco pontos acima do vice-líder Manchester City, que tem um jogo a mais que os Gunners. Na próxima rodada, dia 4 de fevereiro, a equipe visita o Everton, às 9h30 (de Brasília).