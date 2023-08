Jorge Sampaoli precisa de habilidade para contornar vestiário do Flamengo em momento decisivo da temporada

Clima no dia a dia do Ninho do Urubu é cada vez mais tenso e relação com o técnico é difícil

A agressão sofrida por Pedro, que levou um soco de Pablo Fernandez, ex-preparador físico de Jorge Sampaoli, foi a gota d água para estourar um incômodo do elenco do Flamengo com o técnico argentino. Segundo soube a GOAL, o dia a dia no Ninho do Urubu tem o clima cada vez mais tenso.

Sampaoli é um treinador de poucas palavras e praticamente não tem diálogo com os jogadores no dia a dia. Perfil diferente do elenco, que gosta de debater ideias e fazer questionamentos aos técnicos. Quem fazia o elo com os atletas era justamente Pablo Fernandez. Nos dias seguintes aos jogos, por exemplo, era ele quem normalmente reunia o time para falar da partida no dia anterior.

A falta de dialogo com o treinador gera insatisfações que vão além dos atletas pouco aproveitados. Alguns jogadores, por exemplo, estão incomodados com o esquema ou as funções que precisam exercer dentro de campo, mas não encontram brecha para conversas com o treinador.

O “amor pelo balón”, filosofia de Jorge Sampaoli, também vem sendo questionada internamente. Há jogadores que defendem que o time precisa ser mais incisivo. Além disso, há questionamentos sobre a parte defensiva. Atletas que atuam do meio-campo para trás se sentem muito expostos.

A coletiva de Jorge Sampaoli após a derrota para o Cuiabá também não caiu bem no vestiário do Flamengo. O treinador jogou a responsabilidade para os atletas e praticamente reforçou o discurso de que o time escolhe jogos. Tema este que é tratado de forma muito delicada dentro do elenco rubro-negro. O entendimento é de que este discurso coloca a torcida contra o time, e atletas recebem ódio gratuito nas redes sociais.

A insatisfação com Sampaoli vai além dos atletas, pessoas que trabalham no dia a dia do Ninho do Urubu também não gostam do perfil do técnico, que tem diálogo praticamente zero com os funcionários do clube. O ambiente é ruim e tenso e o treinador argentino vai precisar de habilidade para gerir o ponto alto da crise interna.

Depois do episódio de Pablo Fernandez, vale destacar,muitos jogadores acreditam que Sampaoli seria demitido. A diretoria, por sua vez, achava que o técnico entregaria o cargo, o que não aconteceu. Especialmente pela multa contratual e as questões jurídicas, além da falta de opções no mercado, o treinador argentino foi mantido no cargo e terá que conciliar uma melhora no desempenho em campo e amenizar o clima tenso do Ninho do Urubu.

Na próxima quinta-feira (10), o Flamengo encara o Olímpia, pela jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Em seguida, pela o São Paulo pelo Brasileirão e na próxima semana o Grêmio, pela Copa do Brasil, com boa vantagem em busca da vaga na final da competição.