Jorge Jesus vira trunfo de politicagem no Flamengo; Landim tenta blindar o futebol do “fantasma”

Gávea usa nome do ex-técnico para fazer pressão interna, mas há confiança em Vitor Pereira

O técnico Jorge Jesus volta a “assombrar” à Gávea e é utilizado como trunfo para pressionar o departamento de futebol do Flamengo. O português tem contrato com o Fenerbahçe até maio e não pretende renovar o vínculo com o clube turco.

Diante dos resultados ruins do início de trabalho de Vitor Pereira, correntes políticas do Flamengo fazem lobby pelo retorno de Jorge Jesus. Por outro lado, o presidente Rodolfo Landim tenta blindar o departamento de futebol e mantém a confiança em Vitor Pereira.

Há, conforme trouxe a GOAL, uma expectativa de evolução no trabalho do atual técnico e uma avaliação mais profunda será feita após o Campeonato Carioca. A diretoria gosta do que vê no dia a dia de trabalho no Ninho do Urubu e acredita que dará frutos.

Enquanto isso, a Gávea segue pegando fogo e com a política a mil. Conselheiros cobram do presidente profissionalismo no futebol. Há, no entanto, um entendimento de que essas pessoas não fazem ideia do que de fato estão cobrando e se posicionam apenas por questões políticas.

Jorge Jesus se aproximou bastante de algumas figuras do Flamengo e o nome do Mister é visto como o melhor caminho para que o Rubro-Negro tenha profissionalismo no departamento de futebol. Landim, por sua vez, não enxerga desta maneira e vê o setor profissionalizado.

Na última quarta-feira (15), na coletiva de imprensa prévia a partida diante do Sevilla, pela Europa League, Jorge Jesus foi questionado sobre uma possível saída do Fenerbahçe no final da temporada e foi seco.

"Eu tenho contrato que termina em maio. Não é novidade, portanto não tenho mais comentários".

JJ tem o sonho de assumir a seleção brasileira, mas neste momento está distante desta possibilidade. Isso porque o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tem o nome de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, como prioridade.

Por enquanto, o Mister seguirá sendo um “fantasma” para o Flamengo, especialmente se Vitor Pereira não atingir nos próximos jogos aquilo que se espera do treinador.