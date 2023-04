Flamengo busca Jorge Jesus, mas ainda vê cenário complicado para ter o técnico português de imediato

Técnico está sob contrato no Fenerbahçe e o fato de estar em reta final de temporada pode pesar

O Flamengo confirmou oficialmente nesta terça-feira (11) a saída do técnico Vitor Pereira. Agora, o Rubro-Negro intensifica os contatos para terJorge Jesus. O clube carioca já oficializou o desejo pelo retorno, mas num primeiro momento enxerga um cenário difícil em ter o Mister para já.

Jorge Jesus está na reta final da temporada na Turquia, com chances de título no Campeonato Turco e na semifinal da Copa da Turquia. Segundo uma fonte da GOAL, o Mister está aberto a um retorno, mas entende que o Flamengo precisaria “esperar um pouco”.

Pessoas próximas a Jorge Jesus defendem que há uma diferença de quando o técnico deixou o Flamengo rumo ao Benfica para o momento no Fenerbahçe. Na ocasião, o treinador deixou o clube depois do término do Campeonato Carioca e antes do início do Campeonato Brasileiro. A Copa Libertadores, que havia começado, estava pausada e só retornaria em setembro. Ou seja, não havia nenhum campeonato em andamento.

A multa de Jorge Jesus não é encarada como um grande problema. O distrato do treinador com o clube turco é proporcional ao tempo de contrato: restando pouco menos de dois meses para o término, é um valor acessível e o Rubro-Negro está disposto a bancar sem problemas.

Desde que saiu do clube em 2020, Jorge Jesus recebeu dois contatos do Flamengo para um retorno em 2021 e 2022. O primeiro, com mais veemência. Na ocasião, no entanto, Jorge Jesus avisou que seria preciso esperar, já que estava sob contrato com o Benfica. O segundo, foi apenas uma consulta.

Caso não consiga avançar com Jorge Jesus, o Flamengo olha para outros horizontes e Jorge Sampaoli aparece como um dos favoritos. O treinador é um nome que agrada o presidente Rodolfo Landim e está livre no mercado. O técnico está aberto a ouvir uma proposta e tem o sonho de trabalhar no clube da Gávea.

Coudet, outro nome que agrada a diretoria, segue no Atlético-MG e com multa de 6 milhões de dólares. Enquanto estiver empregado, está descartado. Nas últimas horas, vale acrescentar, alguns treinadores estão sendo oferecidos.