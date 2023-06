Jorge Jesus pede contrato curto com a seleção da Arábia Saudita

Federação ofertou três anos, mas português quer vínculo de 8 meses a 1 ano no máximo

Jorge Jesus está perto de ser o novo treinador da seleção da Arábia Saudita. O vínculo do treinador, no entanto, deve ser menor do que os três anos oferecidos pela federação. Segundo soube a GOAL, o português pediu para assinar um vínculo entre 8 meses a 1 ano.

Ainda segundo soube a GOAL, o período contemplaria apenas a preparação a disputa da Copa da Ásia, que será disputada em janeiro de 2024. A ideia de Jorge Jesus é ficar livre a partir do mês de março ou no máximo no final de maio. Caso deseje permanecer, negociaria uma extensão contratual.

Jorge Jesus não gosta de contratos longos, o treinador prefere vínculos curtos para que possa avaliar os projetos ao final de cada temporada. Caso assine com a seleção da Arábia Saudita, o Mister será o treinador de seleções mais bem pago do mundo.

Nesta temporada, Jorge Jesus dirigiu o Fenerbahçe e foi campeão da Copa da Turquia. O treinador chegou a disputar o título nacional, mas o Galatasaray terminou vencendo. Livre no mercado, o português tinha o sonho de dirigir a seleção brasileira, mas a CBF optou por esperar por Carlo Ancelotti.