Jorge Jesus impede alemão de acompanhar nascimento da filha e jogador abandona concentração do Benfica

O meia Julian Weigl, titular absoluto dos Encarnados, teria deixado o hotel em que o time estaria alocado

Problemas no vestiário do Benfica? Segundo o jornal Correio da Manhã, publicação portuguesa, o meio-campista Julian Weigl teria abandonado a concentração do clube português para a partida diante do Portimonense, após entrar em conflito com o treinador Jorge Jesus.

De acordo com a informação do periódico, o alemão teria pedido ao técnico para ser liberado para poder acompanhar o nascimento de sua primeira filha, mas foi proibido de sair pelo "Mister". Assim, teria decidido em deixar o hotel a contragosto do treinador para acompanhar o nascimento da filha.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda segundo a reportagem do Correio da Manhã, Weigl teria conseguido autorização da diretoria do clube para ficar de fora da partida. O Benfica, inclusive, já divulgou a escalação do time, e o alemão, que havia sido relacionado, não aparece nem entre os titulares nem entre os reservas.

Contratado no começo de 2020 por cerca de 20 milhões de euros, o alemão foi uma das maiores compras da história dos Encarnados: só Darwin Núñez, então no Almería, e Raúl Jiménez, então no Atlético de Madrid, custaram mais caro. O atleta participou de 24 dos 27 jogos do time na Primeira Liga e é considerado titular absoluto.

Caso a notícia seja confirmada, trata-se de mais um baque no trabalho de Jorge Jesus, considerado decepcionante até o momento. Ainda que o Benfica tenha investido quantias recordes e dado um elenco rico ao treinador, o time está apenas na quarta colocação no Campeonato Português, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, e já foi eliminado precocemente na Liga Europa. Por outro lado, está na final da Taça de Portugal, onde enfrentará o Braga.

Contrariando a informação do Correio da Manhã, fontes do Benfica, consultadas pelo Mais Futebol, outro portal português, garantiram que Weigl teria tido a autorização de Jorge Jesus antes de se ausentar. Assim, teria seguido os protocolos já determinados pela diretoria do clube.

O Benfica entra em campo ainda nesta quinta-feira (22), às 15h (de Brasília), diante do Portimonense. Caso saia com a vitória, ultrapassará o Braga e reassumirá a terceira colocação na tabela, mas mesmo assim, terminaria a rodada a dez pontos do líder Sporting.