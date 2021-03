Jorge Jesus garante: "quero cumprir meu contrato com o Benfica"

Português fala de carinho dos rubro-negros, mas diz que quer ficar no clube português

Rogério Ceni ajudou o Flamengo na conquista de mais um título brasileiro. A taça, no entanto, não foi capaz de sanar as desconfianças da torcida que volta e meia sonha com o retorno do técnico Jorge Jesus.

Campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão em 2019, o português marcou época no clube da Gávea, mas por enquanto não pensa num retorno. Neste domingo (07), ao finalizar a preparação para o confronto contra o Belenenses, ele garantiu que pretende cumprir o contrato com o Benfica.

"Tenho dois anos de contrato com o Benfica e é nisso que eu penso nestemomento. Quero cumprir o meu contrato com o Benfica", disse o português.

Jorge Jesus também foi questionado sobre o carinho dos torcedores rubro-negros, que sempre perdem o seu retorno, e encarou como natural, já que conquistou títulos importantes pelo clube.

"O carinho de voltar ao Benfica foram os 6 anos que estive aqui e a forma com que fui acarinhado aqui. O Flamengo foi um clube pelo qual ganhei e me acarinhou. Se sair de um clube e ficarem com saudades minhas é sinal que o trabalho foi bem feito"

O português também garantiu que já planeja a próxima temporada do Benfica e descartou grandes investimentos.

"Temos que nos preparar, os clubes não vão investir tanto, é normal, tirando algumas exceções. Tudo isso é um processo natural que vai acontecer ao Benfica e a todas as equipes. Já não se vê contratações que se viam antigamente, tirando algumas exceções. Todas as equipes vão por um travão. Treinadores e até os jogadores têm que se prepararpara os contratos serem diferenciados".

Na última semana, Luis Felipe Vieira, presidente do Benfica, bancou publicamente a permanência de Jorge Jesus e reclamou das críticas excessivas ao treinador. Desde que voltou ao Benfica, JJ encontrou alguns problemas, foi eliminado da Champions, grande objetivo da temporada, Europa League, perdeu a Taça de Portugal, e está distante da briga pelo título português com 16 pontos a menos que o líder Sporting.