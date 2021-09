Jorge Jesus: Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras teriam chances iguais às do Benfica de vencer a Champions

O treinador português imaginou até onde as três principais potências do futebol brasileiro na atualidade poderiam chegar na Liga dos Campeões

Campeão, dentre outras coisas, brasileiro e da Libertadores em sua rápida (e intensa) passagem pelo Flamengo em 2019, Jorge Jesus segue atento ao que acontece no Brasil. E enquanto prepara o seu Benfica para enfrentar o Barcelona, em duelo válido pela fase de grupos da Champions League, o luso respondeu a um questionamento que passa pela cabeça de muitos: até onde os principais times do nosso futebol poderiam chegar se disputassem a maior competição de clubes do Velho Continente?

Na opinião de JJ, as aspirações dos três semifinalistas brasileiros da atual Libertadores da América seria a mesma do próprio Benfica: fazer uma campanha segura enquanto se permite sonhar em aparecer com azarão no sonho do título da Champions League.

“Atualmente, o Flamengo, Atlético-MG e o Palmeiras, estas três equipes são equipes que disputam uma Champions como o Benfica está a disputar. Sem haver um desnível muito grande e sempre com uma possibilidade, como o Benfica tem, de ter uma chance, porque o jogador brasileiro continua a ser um dos melhores jogadores do mundo, com muito talento. E às vezes desvaloriza-se um pouco o que tem no Brasil, o valor das equipes do Brasil e de seus jogadores. Olham sempre com alguma limitação para as equipes europeias, e o Brasil, os jogadores brasileiros e as grandes equipes do Brasil não têm nada a perder para as grandes equipes da Europa”, afirmou.

Vale lembrar que em um passado até certo ponto recente, Jorge Jesus classificou o Campeonato Brasileiro como “torneio mais difícil do mundo” e ainda garantiu que a nossa Série A é mais forte do que a Premier League inglesa – considerado o maior e melhor campeonato nacional de clubes do mundo.