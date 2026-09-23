Jorge Jesus explica por que Ronaldo ainda é indispensável para Portugal

Cristiano Ronaldo pensou seriamente em encerrar a carreira na seleção após a Copa do Mundo. O atacante de 41 anos acabou decidindo seguir em Portugal, que entra em campo na quinta-feira pela Liga das Nações contra o País de Gales.

''Eu não sei. Gostaria muito de saber a resposta, mas não sei. Aprendi quando estava no início dos meus trinta anos a viver o momento, então não sei. Mas é muito possível que este seja meu último ano. Vou avisar quando for meu último jogo'', Ronaldo foi citado nesta quarta-feira pelo AS.

Depois da Copa do Mundo, que para Portugal terminou nas oitavas de final após uma derrota para a futura campeã mundial Espanha, Ronaldo refletiu sobre seu futuro na seleção portuguesa. ''Eu sempre penso nas minhas decisões. Penso em tudo. Você está me vendo aqui, então decidi continuar. Falei com o presidente e com o técnico da seleção, e eles contam comigo.''

''Acho que posso continuar ajudando a seleção. Não apenas com gols, mas também porque esta é uma nova geração. Mas o mais importante de tudo é estar em campo e continuar marcando'', enfatizou o sempre combativo Ronaldo.

Ronaldo, de 41 anos, hoje em dia deixa as críticas passarem muito mais facilmente. ''Como já disse muitas vezes: a experiência vem com o tempo. Sempre haverá críticos, mesmo quando fazemos as coisas bem, e ainda mais quando as fazemos mal.''

''Eu sei quem sou e sei que as crianças adoram Cristiano. Mesmo depois da minha carreira, quero continuar sendo importante para as pessoas. Dou valor às pessoas que valorizam Cristiano, e isso me faz feliz'', afirmou o veterano de Portugal.

O técnico Jorge Jesus tem Ronaldo em alta conta. ''Cristiano é um símbolo de Portugal. Isso não lhe dá o direito de jogar todas as partidas, mas, para você ter uma ideia: jogamos uma partida em Hong Kong sem ele e havia 5 mil torcedores. Quando ele jogou, eram 55 mil. Ele joga na quinta-feira e espero que faça um ou dois gols imediatamente, depois do que vou substituí-lo na hora.''