Jorge Jesus confidencia a amigos que Flamengo poderia esperar mais tempo por ele

O Flamengo ainda nem oficializou a contratação de Paulo Sousa, mas o tema causou reboliço em Portugal. Jorge Jesus, plano A da diretoria rubro-negra, confidenciou a amigos que o Flamengo poderia esperar um pouco mais pelo técnico campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores de 2019.

A expectativa pelo retorno de Jorge Jesus não se limitou aos torcedores. Jogadores, que foram comandados por ele, em 2019, chegaram a trocar mensagens com o treinador e esperavam pelo seu retorno.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O treinador havia dado sinal para a diretoria rubro-negra avançar pela sua volta. No entanto, a situação não avançou da maneira que os dirigentes rubro-negros imaginavam. JJ não abre mão do que ainda tem a receber pelo Benfica. O Flamengo, por sua vez, descarta pagar a multa do técnico.

No impasse gerado, a esperança era uma demissão do comando técnico do Benfica, o que não está longe de acontencer. Marcos Braz, no entanto, deixou claro que não foi à Portugal esperar a demissão de ninguém e que não poderia atrasar o planejamento do Flamengo.

Sendo assim, sem muitos avanços com Jorge Jesus, o rubro-negro acertou com Paulo Sousa, nome que está dentro do orçamento e dos quesitos desejados pela diretoria. Agora, aguarda apenas o técnico se desvincular da seleção polonesa para oficializar a contratação.