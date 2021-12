Dificuldade por Jesus, orçamento e comissão técnica grande levaram o Flamengo a escolher Paulo Sousa

"Quem sabe faz a hora, não espera acontecer" foi a trilha sonora utilizada pelo Flamengo para acertar com Paulo Sousa para comanadar o time na temporada 2022. Depois de vários dias em Portugal, conversas com treinadores e agentes, o time carioca decidiu fechar com o atual técnico da seleção polonesa.

E apesar da declaração firme do presidente da federação da Polônia, a saída de Paulo Sousa é uma questão de tempo. Segundo soube a GOAL, o staff do treinador entende que foi apenas "jogo de cena" e que, em caso de maiores dificuldades, o técnico pagará do próprio bolso a multa contratual, que gira em torno de 300 mil euros ( R$ 1,9 milhões).

Paulo Sousa foi, inclusive, o primeiro a se reunir com a diretoria rubro-negro há exatamente uma semana, no dia (19), em Lisboa. De lá para cá, os dirigentes do Flamengo se movimentaram e intensificaram os contatos por Jorge Jesus, que sempre foi o plano A. A dificuldade para tirar o português do Benfica, no entanto, foi o grande empecilho.

Internamente o sentimento é de que o Flamengo foi até onde podia a espera de Jorge Jesus. O entendimento dos dirigentes é de que JJ deixou o clube em "banho maria". As coisas avançavam em um compasso lento, além dos valores exigerem um grnade esforço dos cariocas, o que impulsionou o movimento da diretoria por Paulo Sousa.

Além do bom papo frente a frente no último domingo, Paulo Sousa se encaixou dentro de outros quesitos considerados fundamentais: comissão técnica grande e valores que coubessem dentro do orçamento. O treinador chegará ao rubro-negro com 6 profissionais e os vencimentos de toda a sua equipe são bem menores do que os de JJ.

Agora, o Flamengo aguarda o desligamento oficial de Paulo Sousa da seleção da Polônia para oficializar o treinador que chega com um contrato de dois anos. A expectativa é de que o português desembarque no Brasil no ínicio de janeiro.