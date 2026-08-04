Jordi Cruijff quer vender estes seis jogadores do Ajax o mais rápido possível

Jordi Cruijff espera ainda conseguir se despedir de pelo menos seis jogadores do Ajax. A Voetbal International sabe exatamente quem ainda pode deixar o clube de Amsterdã.

Cruijff está extremamente ativo no mercado de transferências neste verão. Entre outros, Caio Henrique, Daley Blind, Marcos Leonardo e Julian Brandt foram levados pelo diretor técnico para a Johan Cruijff ArenA.

Vender, no entanto, tem sido bem mais difícil. Até agora, apenas Sean Steur e Kian Fitz-Jim foram vendidos. Eles renderam, respectivamente, 27 e 3 milhões de euros. As opções de compra de Chuba Akpom e Sivert Mannsverk foram acionadas, o que fez o Ajax arrecadar mais 11 milhões de euros.

Cruijff, porém, espera vender muito mais. Apesar de o Eintracht Frankfurt não ter avançado por Anton Gaaei, o Ajax espera conseguir vendê-lo por um bom valor.

Kasper Dolberg, Owen Wijndal, Olivier Edvardsen, Josip Sutalo e Ko Itakura também ainda podem deixar Amsterdã neste verão. Há interesse da Alemanha e da Dinamarca pelo primeiro deles.

Segundo fontes portuguesas, Sutalo é desejado pelo Benfica, e Itakura é ligado a um retorno ao Borussia Mönchengladbach.



