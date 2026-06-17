Jordânia e Iraque compartilham um recorde negativo na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 registrou dois gols contra no mesmo dia, pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2018.

O iraquiano Ayman Hussein marcou um gol contra na seleção do Iraque, durante a derrota para a Noruega por 4 a 1, enquanto o jordaniano Yazan Al-Arab marcou um gol contra na própria rede, quando a seleção da Jordânia foi derrotada pela Áustria por 3 a 1.

Hussein e Yazan Al-Arab se tornaram os primeiros jogadores a marcar dois gols contra no mesmo dia em uma Copa do Mundo desde 27 de junho de 2018, quando o mesmo aconteceu com o mexicano Edinson Álvarez e o suíço Yann Sommer, segundo a rede francesa “stats foot”.





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E o confronto entre Áustria e Jordânia registrou outro recorde histórico indesejado para os “Al-Nashami”, já que a Jordânia se tornou a primeira seleção a ter um de seus jogadores marcar um gol contra, em sua primeira partida na história da Copa do Mundo, desde a Bósnia e Herzegovina contra a Argentina em 15 de junho de 2014, quando Sead Kolasinac marcou acidentalmente contra o próprio gol.









A Jordânia joga no Grupo 10, ao lado da Argélia, da Argentina e da Áustria, enquanto o Iraque está no Grupo 9, junto com a Noruega, o Senegal e a França.

A seleção jordaniana enfrentará a Argélia na segunda rodada da fase de grupos, enquanto os Leões do Riadin se defrontarão com a seleção francesa.







