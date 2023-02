Joinville x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Catarinense

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Catarinense, o Joinville recebe a Chapecoense em casa neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da plataforma online NSports. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Apenas dois pontos da liderança, a Chape busca a vitória sobre o Tricolor fora de casa para, se possível, chegar à primeira posição e ultrapassar o Hercílio Luz. O Verdão faz campanha segura no Catarinense, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, ao longo de sete partidas disputadas. Já o Joinville soma oito pontos conquistados na competição, se mantendo na décima posição, de 12 no total.

A pontuação da equipe da casa foi conquistada através de apenas uma vitória e cinco empates, além de um jogo perdido para o Brusque, por 1 a 0. O Tricolor, para receber três pontos, bateu o Catarinense por 4 a 0. A Chape, inclusive, vem de dois resultados positivos: um 3 a 1 contra o Camboriú e um 3 a 0 sobre o Marcílio Dias.

Prováveis escalações

Escalação provável do Joinville: Glauco; André Mascena, Gabriel Ferreira, André Baumer e Evanderson; João Victor, Lucas Douglas e Gledson (Nelsinho); Pedro Henrique, Bruno Leite e Henan (Roberson).

Escalação provável da Chapecoense: Airton; Felipe, Maurício, Rodrigo e Kevin; Neto, Pablo e Pavani; Maxwell, Bruno Nazário e Lucas Ribamar.

Desfalques

Joinville

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?