Mike Verweij considera que John Heitinga deveria ter tido mais tempo na última temporada no Ajax, como disse o setorista do clube no Kick-off, o podcast de futebol do De Telegraaf.

Heitinga foi nomeado no verão de 2025 pelo então diretor técnico Alex Kroes como sucessor do já desligado Francesco Farioli.

O ex-zagueiro teve de fazer as malas em 6 de novembro, após o que Kroes também tirou suas conclusões e deixou o Ajax. No fim das contas, os Amsterdammers terminariam aquela temporada em quinto lugar.

O apresentador Pim Sedee destaca no podcast que Heitinga havia somado um ponto a mais após sete partidas da Eredivisie VriendenLoterij do que o atual técnico do Ajax, Míchel Sánchez.

“Com certeza. Um ponto a mais. Heitinga também deveria ter tido mais tempo. Não acho que Heitinga teria tirado mais deste Ajax do que Míchel, mas continua sendo uma questão o fato de Kroes e Menno van Geelen (diretor-geral, red.) terem cedido à pressão de Louis van Gaal (assessor do Conselho Fiscal, red.)”, começou Verweij.

“Danny Blind também teve uma participação importante naquela demissão. O Ajax terminou em quinto e isso com Heitinga também teria acontecido. Só que, se você pegar de novo essa estatística de quatro jogos, então Míchel fica acima”, conclui Verweij.