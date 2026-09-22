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Bart DHanis
Traduzido por

'John Heitinga deveria ter recebido mais tempo no Ajax'

Ajax

Mike Verweij considera que John Heitinga deveria ter tido mais tempo na última temporada no Ajax, como disse o setorista do clube no Kick-off, o podcast de futebol do De Telegraaf.

Heitinga foi nomeado no verão de 2025 pelo então diretor técnico Alex Kroes como sucessor do já desligado Francesco Farioli.

O ex-zagueiro teve de fazer as malas em 6 de novembro, após o que Kroes também tirou suas conclusões e deixou o Ajax. No fim das contas, os Amsterdammers terminariam aquela temporada em quinto lugar.

O apresentador Pim Sedee destaca no podcast que Heitinga havia somado um ponto a mais após sete partidas da Eredivisie VriendenLoterij do que o atual técnico do Ajax, Míchel Sánchez.

“Com certeza. Um ponto a mais. Heitinga também deveria ter tido mais tempo. Não acho que Heitinga teria tirado mais deste Ajax do que Míchel, mas continua sendo uma questão o fato de Kroes e Menno van Geelen (diretor-geral, red.) terem cedido à pressão de Louis van Gaal (assessor do Conselho Fiscal, red.)”, começou Verweij.

“Danny Blind também teve uma participação importante naquela demissão. O Ajax terminou em quinto e isso com Heitinga também teria acontecido. Só que, se você pegar de novo essa estatística de quatro jogos, então Míchel fica acima”, conclui Verweij.

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