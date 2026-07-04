O zagueiro inglês Mark Joyhi afirmou acreditar que a seleção do México é a principal favorita para vencer a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio Azteca.

Esse confronto emocionante, previsto para domingo na Cidade do México, serve como recompensa para a seleção inglesa após a vitória por 2 a 1 na última quarta-feira, quando conseguiu virar o placar contra o Congo.

Os jogadores do técnico Thomas Tuchel esperam um ambiente hostil e uma torcida em pé de guerra no México, onde o zagueiro inglês Joye acredita que a vice-campeã da Euro 2024 entra em campo como azarão diante da co-anfitriã da Copa do Mundo.

O zagueiro inglês declarou ao site da Federação Internacional de Futebol (FIFA): “Sabemos que eles são uma boa equipe e contam com o apoio da torcida, então será uma partida muito difícil, mas é um desafio interessante”.

Joey acrescentou: “Gostaria de dizer que eles são, de certa forma, favoritos à vitória, pois jogam em casa e conhecem muito melhor o ambiente; além disso, ainda não sofreram nenhum gol e têm um histórico perfeito”.

O zagueiro inglês continuou: “A gente vem a esses torneios para jogar contra grandes seleções e em um ambiente incrível com a torcida, e é uma partida pela qual todos nós estamos ansiosos”.

Os registros indicam que o México perdeu apenas duas das 89 partidas oficiais disputadas no Estádio Azteca, local para o qual a Inglaterra retorna 40 anos após o gol da “Mão de Deus” de Diego Maradona nas quartas de final, que resultaram na eliminação da Inglaterra diante da Argentina.

A partida será disputada a 2.200 metros acima do nível do mar, o que significa que a Inglaterra precisará, mais uma vez, da mesma resiliência e paciência que demonstrou contra a República Democrática do Congo.

Joey falou sobre sua personalidade, dizendo: “Acho que conheço minha personalidade; trata-se de como você consegue lidar com momentos como esse”.

E continuou: “Você começa a imaginar como serão esses momentos na sua mente e a visualizá-los para não ser pego de surpresa quando eles realmente acontecerem”.

E concluiu: “Trata-se de tentar demonstrar esses aspectos da sua personalidade e manter uma identidade forte em momentos como esses”.