Johan Derksen tem certeza: “O Marrocos não tem chance contra a França”

René van der Gijp e Johan Derksen estão pessimistas quanto às chances do Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo contra a França. Só um milagre poderia levá-los às semifinais, segundo o que foi dito na quinta-feira no programa “Vandaag Inside”.

“Acho que os franceses só podem perder por causa de alguma calamidade”, analisa Van der Gijp antes do confronto das quartas de final em Boston. “Que alguém receba um cartão vermelho. Ou dois cartões amarelos, sei lá.”

“Mas se os franceses jogarem no seu nível normal, eles vão vencer”, prevê o analista de Dordrecht, que é imediatamente complementado por Derksen.

“Não consigo acreditar que haja uma surpresa no ar. Os franceses vão vencer. A França simplesmente vai ser campeã do mundo. Na verdade, isso é inevitável”, afirma De Snor, que tem grande confiança no grande favorito da Copa do Mundo.

“Eles ainda podem sair às ruas uma última vez hoje à noite. Então, que aproveitem a diversão”, diz Van der Gijp com um tom de brincadeira, referindo-se aos torcedores marroquinos que, sempre que vencem na Copa do Mundo, saem às ruas nas grandes cidades.

E acrescenta, com seriedade: “A França tem quatro atacantes que podem ficar entre os cinco primeiros na disputa pela Chuteira de Ouro.”

“O Marrocos não tem chance. Se a França estiver em sua forma normal, vai passar por cima deles. No início vai ser difícil, porque os marroquinos estão em boa forma. E são disciplinados. Mas vão cometer erros. Não tem como ser diferente”, afirma Derksen.

O vencedor do jogo França x Marrocos enfrentará a Espanha ou a Bélgica na semifinal. Esses países se enfrentam na sexta-feira, em Los Angeles.