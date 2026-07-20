Johan Derksen se pronuncia sobre imagens comprometedoras de Wilfred Genee

Johan Derksen reage com repulsa, no programa “Groeten uit Grolloo”, ao escândalo que surgiu na semana passada em torno de Wilfred Genee. O programa “Roddelpraat” exibiu imagens nas quais se vê que Genee estaria cometendo adultério. Os apresentadores Jan Roos e Dennis Schouten pediram que ele se pronunciasse, mas ele não respondeu.

No vídeo em posse de Roos e Schouten, é possível ver Genee agarrando uma mulher de cerca de 25 anos pelas nádegas e puxando-a em sua direção. “Aqui ele está agarrando a bunda dela de novo. São imagens muito claras”, comentou Schouten sobre as imagens. “Esse Genee, ele tem coragem”, afirmou Roos.

Schouten mostrou, em seguida, que apresentou as imagens a Genee antes da transmissão, perguntando se ele gostaria de se pronunciar. O apresentador do “Vandaag Inside” leu a mensagem, mas manteve os lábios selados.

Derksen se pronunciou na segunda-feira sobre as notícias envolvendo seu colega. “Wilfred Genee está no seu bar de sempre em Soest. Nesse bar entra uma garota, a ex-babá dos filhos dele. E os dois se abraçam.”

“Bem, eu trabalho em Hilversum, no Media Park. Todas aquelas mulheres da produção e da redação se abraçam. Isso é muito comum”, revela Derksen. “Mas então há alguém naquele bar que tira uma foto disso. E aí Wilfred acaba aparecendo na mídia como alguém que está traindo a esposa. Isso é desagradável para a esposa e os filhos dele.”

“E não há nada disso. Ele não traiu a esposa com aquela garota, de jeito nenhum. Mas ele a encontrou e deu um abraço nela. Acho muito lamentável que isso seja notícia hoje em dia. E que o RTL Boulevard e o Shownieuws também entrem nessa. Pois eles sempre tinham um lado jornalístico, mas parece que isso também desapareceu completamente”, suspira Derksen.

“Acho que estão cometendo uma grande injustiça com o Wilfred”, defende Derksen, por fim, seu colega da VI. “Ele passou pela mesma coisa em Curaçao, quando foi à praia com o Youri Mulder e a Wieke, nossa maquiadora. O Youri e a Wieke têm um relacionamento. Wilfred foi buscar bebidas, e Wieke também apareceu na foto. Essas fotos foram publicadas. Dizem que Wilfred está traindo. Quando, na verdade, não havia nada disso. Só que Youri não aparecia na foto.”