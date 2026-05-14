Johan Derksen revela o nome verdadeiro do comentarista da NOS: “Foi chamado de colaborador”

O comentarista da NOS, Jeroen Grueter, na verdade se chama Jeroen Grüter. Foi o que revelou Johan Derksen na noite de quarta-feira no programa “Vandaag Inside”.

A NOS anunciou na quarta-feira que Grueter fará a narração da final da Copa do Mundo de futebol no próximo verão. Com isso, ele assume a final de Jeroen Elshoff, que narrou as finais de 2018 e 2022.

Essa promoção é merecida por Grueter, afirma Derksen. “Desejo isso de todo o coração, pois tenho um carinho especial por Jeroen.” O comentarista, hoje com 57 anos, já foi babá da filha de De Snor. “Ele era um cara legal. Mas agora tem um penteado bem estranho, não gosto disso.”

Mais tarde, Derksen recebeu o utrechense na redação da Voetbal International. “Quando ele terminou o ensino médio, eu o contratei como nosso funcionário mais jovem. Depois de uns quatorze dias, recebi a visita da mãe dele.”

“Ela disse: ‘Jeroen trabalha agora com vocês, mas na revista o nome dele aparece como Jeroen Grueter, com U-E.’ Eu disse: ‘Sim, mas é assim que ele mesmo diz.’ Ela respondeu: ‘Sim, senhor Derksen, não é assim. Nosso sobrenome é Grüter, com um trema no U.’”

A mãe de Grueter também contou a Derksen por que ele fez essa mudança de nome. “No ensino médio, ele era chamado de ‘mof’. Desde então, por anos a fio, ele aparece em todos os programas com esse nome errado: não só no guia da VARA, mas até mesmo na Voetbal International.”

A NOS viajará para o torneio no próximo verão com uma equipe menor de comentaristas. Além de Grueter e Elshoff, Jan Roelfs e Arman Avsaroglu também irão para a Copa do Mundo. Outros jogos serão transmitidos diretamente da Holanda.