Johan Derksen considera bem possível que a seleção holandesa não consiga passar da fase de grupos da Copa do Mundo. Foi o que afirmou o apresentador de TV na noite de quarta-feira no programa “Vandaag Inside”.

A recente previsão de Johan Derksen sobre a seleção holandesa gerou bastante discussão entre os fãs de futebol. Enquanto muitos estão ansiosos para ver como a equipe se sairá nas próximas competições, outros estão mais interessados em aproveitar as oportunidades de apostas que surgem com esses eventos. Para aqueles que desejam maximizar suas chances de sucesso, explorar o código promocional Betsul pode ser uma excelente maneira de começar. Com ele, os apostadores podem obter vantagens adicionais ao fazer suas apostas, tornando a experiência ainda mais emocionante.

“A Holanda vai ser campeã do mundo?”, o apresentador Wilfred Genee lança o assunto no ar durante a transmissão. “O que vocês acham, rapazes?” Rutger Castricum é o primeiro a responder, em tom cínico.

“Sim, acho que sim, não é? Se você os viu jogar, então você pensa isso. Foi o Equador”, refere-se ele ao empate em 1 a 1 da Oranje no amistoso internacional de terça-feira à noite.

Derksen então toma a palavra. “Não acho que a Seleção Holandesa passe da fase de grupos”, prevê De Snor. A seleção holandesa enfrentará Japão, Suécia e Tunísia na fase final do torneio.

“Eu assisti de novo ontem e achei tudo tão medíocre. Quando você vê: Tunísia, Japão e Suécia... Japão e Suécia estão em ótima forma, são seleções com muita força e condicionamento físico”, afirma Derksen.

“A Tunísia também tem muitos jogadores atuando no exterior atualmente, então não é mais uma república das bananas no futebol”, continua ele. Por isso, sua conclusão é que a seleção holandesa terá um desafio difícil pela frente na fase de grupos.

“Ainda tenho que ver se esse grupo de jogadores medíocres vai sobreviver à fase de grupos. Eles têm goleiros ruins”, analisa Derksen sobre a seleção de Ronald Koeman. “Acho que o Bart Verbruggen é um goleiro ruim, o de ontem (Mark Flekken, red.) também não presta. O Robin Roefs é o melhor, mas estava lesionado.”

“Eles têm três, quatro atacantes, mas nenhum que seja realmente um craque. Isso é um problema, sabe! Todos esses jogadores são coadjuvantes no exterior, não são estrelas. Não é à toa que o time de Micky van de Ven (Tottenham Hotspur, red.) está na parte de baixo da tabela (17º, red.) na Inglaterra”, ilustra ele seu ponto de vista.

Os primeiros e segundos colocados de cada grupo se classificam automaticamente para a fase eliminatória, assim como os oito melhores terceiros colocados dos grupos da Copa do Mundo. “É relativamente fácil avançar”, reconhece Derksen. “Mas não é garantido que isso aconteça.”