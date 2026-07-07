Johan Derksen não entende por que o Ajax está vendendo Sean Steur para o Newcastle United. O valor da transferência, incluindo bônus, pode chegar a 27 milhões de euros. Um contrato de cinco anos na Premier League já está pronto para Steur.

“Acho realmente muito idiota da parte do Ajax ter se livrado desse Steur”, disse Derksen na terça-feira no programa Vandaag Inside. “Por 28 milhões de euros. Mas se o Ajax o mantivesse, receberia mais do que o dobro daqui a cinco anos.”

“Porque ele é realmente um jogador de nível mundial. E era dele que vocês precisavam agora para trazer de volta a glória ao novo Ajax”, afirma Derksen, considerando um grande erro o fato de o jovem meio-campista já estar deixando Amsterdã.

Steur tinha um contrato com o Ajax até meados de 2028. “Ele não quis renovar. Mas foi o agente que disse isso, é claro. Aí você pode sair de graça”, explica De Snor, sabendo como as coisas geralmente funcionam no mundo do futebol.

“Então, deveriam ter oferecido a ele um salário astronômico. Pois ele é o maior talento que o Ajax tem. E isso não dá para compensar com o Daley Blind só porque ele fala espanhol”, diz Derksen, referindo-se a Míchel, o novo técnico do Ajax, que é espanhol.

Derksen continua: “E com um jogador tão autêntico do Ajax, você poderia ter montado um time inteiro. E eles foram descaradamente atrás do dinheiro no curto prazo. Enquanto que o valor dele só vai aumentar.”

“De qualquer forma, é muito melhor, como jogador da seleção holandesa, ir para o Arsenal ou para o Newcastle United”, afirma René van der Gijp, que também tem dúvidas sobre a transferência milionária de Steur. “Você chega como uma incógnita. Esses jogadores dizem uns aos outros: ‘Ele jogou na Copa do Mundo?’ ‘Não.’ Então, deve não ser tão bom assim. É uma pena, eu acho que é uma pena.”