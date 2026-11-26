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Na 18ª colocação, Colorado precisa vencer o Bragantino no Beira-Rio e torcer contra concorrentes diretos para evitar queda antecipada à Série B

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O Internacional pode ter o segundo rebaixamento de sua história confirmado já neste domingo (29), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na luta para permanecer na elite, o Colorado já não depende apenas dos próprios resultados e precisa vencer o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, além de acompanhar os jogos dos concorrentes diretos. Dependendo da combinação de resultados, a equipe gaúcha poderá ter a queda decretada com uma rodada de antecedência.

A situação do Inter se agravou após a goleada por 5 a 2 sofrida para o Vitória, na 36ª rodada. O resultado deixou o time na 18ª colocação, com 38 pontos, três atrás de Corinthians, Grêmio e Mirassol, que somam 41. Os três concorrentes têm dez vitórias, uma a mais que o Colorado, que também apresenta saldo de gols inferior ao do Corinthians e ao do Grêmio.

A rodada também reserva confrontos importantes para os adversários do Colorado. No domingo, às 18h30, o Corinthians recebe o Grêmio, enquanto o Mirassol enfrenta o Athletico, no Maião. Antes disso, no sábado (28), o Botafogo, que ocupa a 14ª posição, com 43 pontos, encara o Bahia, no Nilton Santos. Os resultados dessas partidas podem definir o destino do Internacional.

Em caso de derrota para o Bragantino, o Inter será rebaixado se Corinthians e Grêmio empatarem ou se o Timão vencer, independentemente do resultado do Mirassol. Caso o Grêmio conquiste os três pontos no confronto direto, o Colorado também precisará que o Mirassol perca para o Athletico. Isso porque, se o time paulista ao menos empatar, chegará a 42 pontos, enquanto o Tricolor gaúcho alcançará 44, deixando o Inter sem possibilidade de ultrapassá-los na última rodada.

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Se empatar com o Bragantino, o cenário também será bastante complicado. Para ter o rebaixamento confirmado, o Internacional precisará que Corinthians ou Grêmio vença o confronto direto e que o Mirassol derrote o Athletico. Nessa combinação, os dois vencedores chegariam a 44 pontos, enquanto o Botafogo, mesmo que perca para o Bahia, permaneceria com 43. Dessa forma, o Colorado não conseguiria mais alcançar dois adversários fora da zona de rebaixamento.

Próximas partidas INT Brasileirão 16:30 BGT Assistir

A única maneira de garantir a sobrevivência até a última rodada é vencer o Bragantino. Com os três pontos, o Inter chegará a 41 e continuará com chances matemáticas de escapar da Série B, embora ainda precise superar concorrentes diretos na rodada final. O Colorado encerra sua participação no Brasileirão diante do Cruzeiro, no dia 2 de dezembro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.