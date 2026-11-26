Na 18ª colocação, Colorado precisa vencer o Bragantino no Beira-Rio e torcer contra concorrentes diretos para evitar queda antecipada à Série B
O Internacional pode ter o segundo rebaixamento de sua história confirmado já neste domingo (29), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na luta para permanecer na elite, o Colorado já não depende apenas dos próprios resultados e precisa vencer o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, além de acompanhar os jogos dos concorrentes diretos. Dependendo da combinação de resultados, a equipe gaúcha poderá ter a queda decretada com uma rodada de antecedência.
A situação do Inter se agravou após a goleada por 5 a 2 sofrida para o Vitória, na 36ª rodada. O resultado deixou o time na 18ª colocação, com 38 pontos, três atrás de Corinthians, Grêmio e Mirassol, que somam 41. Os três concorrentes têm dez vitórias, uma a mais que o Colorado, que também apresenta saldo de gols inferior ao do Corinthians e ao do Grêmio.
A rodada também reserva confrontos importantes para os adversários do Colorado. No domingo, às 18h30, o Corinthians recebe o Grêmio, enquanto o Mirassol enfrenta o Athletico, no Maião. Antes disso, no sábado (28), o Botafogo, que ocupa a 14ª posição, com 43 pontos, encara o Bahia, no Nilton Santos. Os resultados dessas partidas podem definir o destino do Internacional.
Em caso de derrota para o Bragantino, o Inter será rebaixado se Corinthians e Grêmio empatarem ou se o Timão vencer, independentemente do resultado do Mirassol. Caso o Grêmio conquiste os três pontos no confronto direto, o Colorado também precisará que o Mirassol perca para o Athletico. Isso porque, se o time paulista ao menos empatar, chegará a 42 pontos, enquanto o Tricolor gaúcho alcançará 44, deixando o Inter sem possibilidade de ultrapassá-los na última rodada.
Se empatar com o Bragantino, o cenário também será bastante complicado. Para ter o rebaixamento confirmado, o Internacional precisará que Corinthians ou Grêmio vença o confronto direto e que o Mirassol derrote o Athletico. Nessa combinação, os dois vencedores chegariam a 44 pontos, enquanto o Botafogo, mesmo que perca para o Bahia, permaneceria com 43. Dessa forma, o Colorado não conseguiria mais alcançar dois adversários fora da zona de rebaixamento.
A única maneira de garantir a sobrevivência até a última rodada é vencer o Bragantino. Com os três pontos, o Inter chegará a 41 e continuará com chances matemáticas de escapar da Série B, embora ainda precise superar concorrentes diretos na rodada final. O Colorado encerra sua participação no Brasileirão diante do Cruzeiro, no dia 2 de dezembro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.
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Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
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