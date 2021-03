Jogando “em todas” e com gol, Bruno Méndez cai nas graças da torcida do Corinthians

O zagueiro uruguaio, que por vezes atua na lateral direita, desta vez jogou no flanco esquerdo... e marcou seu primeiro gol pelo Timão

Bruno Méndez chegou ao Corinthians em 2018, mas foi só agora no início de 2021 que o defensor pôde comemorar um gol seu. O uruguaio fez o único na vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano, a segunda seguida do Alvinegro em quatro jogos do Campeonato Paulista.

O duelo não teve grande emoções além do tento de Bruno, que atuou improvisado na lateral-esquerda em meio aos desfalques corintianos após um surto de contaminações de Covid. A polivalência do jogador, zagueiro de origem mas que também pode atuar na lateral-direita, foi valorizada pelo torcedor alvinegro durante e após o apito final.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além do gol marcado, Bruno Méndez também foi destaque defensivo nesta vitória do Corinthians. Segundo dados da Opta Sports, o uruguaio foi o jogador com mais desarmes (5) do time treinado por Vagner Mancini, além de ter liderado em rebatidas (4), interceptações (3), toques na bola (61) e divididas (7).

A polivalência, entrega em campo e o gol marcado foram tão valorizados pelos torcedores nas redes sociais que o próprio Corinthians brincou a situação ao comemorar a vitória – a última antes da paralização temporária do Campeonato Paulista por conta da pandemia.

Faz a zaga ☑

Faz a lateral-direita ☑

Faz a lateral-esquerda ☑

Faz gol ☑



Boa, Bruno Méndez!#ÉoCoringão#VaiCorinthians pic.twitter.com/I9hejxaBV1 — Corinthians (@Corinthians) March 15, 2021

"Faz a zaga; Faz a lateral-direita; Faz a lateral-esquerda; Faz gol. Boa Bruno Méndez", escreveu o Corinthians em suas redes sociais.