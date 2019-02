Jogadores são confirmados entre mortos no CT do Flamengo

Entre os nomes, há atletas que vieram de outros estados para tentar a sorte no Rubro-Negro

O incêndio ocorrido no alojamento do Centro de Treinamento do Ninho do Urubu nas primeiras horas desta sexta-feira (8) deixou 10 mortos e três feridos. Confira a lista de vítimas de acordo com as confirmações oficiais até o momento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quatro jogadores da equipe, quatro funcionários e outros dois atletas que estavam em fase de teste morreram no acidente.

Acompanhe as notícias em tempo real da tragédia. Os jogos da rodada do campeonato carioca foram adiados pela FERJ.

CHRISTIAN ESMÉRIO - GOLEIRO - 15 ANOS

O goleiro Christian Esmério, de 15 anos, foi um dos primeiros confirmados entre as vítimas fatais do incêndio.

O jogador acumulava passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira e era observado por clubes europeus.

Tive o prazer de te conhecer, infelizmente uma fatalidade interrompeu seu sonho, que Deus te receba de braços abertos!😓😭🌹🌹 https://t.co/3dHDYugeVD — Gabriel batista (@_gbatista45) 8 de fevereiro de 2019

Outro atleta formado pelas categorias de base do Rubro-Negro e companheiro de posição, Gabriel Batista, manifestou condolências nas redes sociais.

Adelizia Damasceno da Silva, mãe de um dos sobreviventes do incêndio, citou um momento vivido com Christian logo após uma convocação para a equipe nacional.

"Um nome foi confirmado que foi a óbito, o goleiro Christian, ele foi para a seleção em dezembro, eu que levei para o Galeão. Quando a gente ligou a televisão, eu nem quis saber de reportagem, eu vim direto para cá. Meu filho também podia ter sido vítima, é muito triste a dor que esses pais estão passando. Era um ótimo goleiro, eu gostava muito dele", revelou.

JORGE EDUARDO - LATERAL - 15 ANOS

(Foto: Reprodução)

Mineiro de Além Paraíba, Jorge chegou ao Rio de Janeiro aos 12 anos. Iria completar 16 no próximo dia 14.

ARTHUR VINÍCIUS - ZAGUEIRO - 14 ANOS

Outra vítima confirmada no incêndio é o zagueiro Arthur Vinícius, de 14 anos. O jogador de Volta Redonda treinava no clube há três anos e também foi convocado para as categorias de base da Seleção Brasileira.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O atleta completaria 15 anos no próximo sábado (9) e morava com a tia, a prima e a mãe no bairro Volta Grande II.

VITOR ISAÍAS (VITINHO) - ATACANTE - 15 ANOS

O ex-jogador e empresário Sávio confirmou a morte de Vitor Isaias, conhecido como Vitinho, por meio do Instagram de sua empresa.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O atleta chegou ao Rubro-Negro em agosto de 2018 depois de defender Figueirense e Athletico Paranaense, e era visto como um jovem promissor para o futuro da equipe.

BERNARDO PISETTA - GOLEIRO - 14 ANOS

Outra vítima que veio de Santa Catarina, o goleiro Bernardo Pisetta teve sua morte confirmada por familiares.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O então goleiro começou no futsal no Vale do Itajaí, antes de defender o Athletico Paranaense, onde esteve até agosto de 2018, quando foi para o clube carioca.

ATHILA PAIXÃO - ATACANTE - 14 ANOS

Oriundo de Lagarto, no Sergipe, Athila Paixão era atacante e também era tratado como um garoto de futuro na equipe.



(Foto: Reprodução/Instagram)

Ele iniciou sua trajetória no futebol na própria cidade e foi fazer testes na equipe em março de 2018. Em abril recebeu a notícia da aprovação e era um dos destaques do elenco de sua categoria.

PABLO HENRIQUE - ZAGUEIRO - 14 ANOS

O zagueiro Pablo Henrique, do Sub-17, também não resistiu ao incêndio. Antes de chegar ao Flamengo, ele passou um tempo no Atlético-MG.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Natural de Oliveira, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, o defensor é primo do também zagueiro Werley, do Vasco da Gama. A diretoria Cruz-Maltina está prestando aos familiares do jovem.

SAMUEL THOMAS ROSA - LATERAL-DIREITO - 15 ANOS

A morte do jovem jogador foi confirmada por seu tio, Sebastião Rodrigues. Samuel também não resistiu ao incêndio. Ele completaria 16 anos em 4 de abril.

(Na imagem, Samuel é o da equerda)

GEDSON SANTOS (Gedinho) - MEIO-CAMPISTA - 14 ANOS

Gedson foi confirmado recentemente como a nona vítima mortal do incêndio no Ninho do Urubu.



(Foto: Divulgação)

Gedinho era meio-campista estava há apenas uma semana no Flamengo.

RYKELMO DE SOUZA VIANA - VOLANTE - 16 ANOS

(Foto: Reprodução)

Rykelmo de Souza Viana foi o décimo óbito confirmado na tragédia. Meio-campista batizado em homenagem ao argentino Juan Román Riquelme, ele tinha 16 anos.