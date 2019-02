FERJ decide adiar semifinais da Taça Guanabara

Jogos do fim de semana não têm previsão de data para remarcação

Em reunião com representantes dos clubes envolvidos nas semifinais da Taça Guanabara, a Federação Estadual do Rio de Janeiro (FERJ) optou por adiar a rodada de jogos dos fim de semana por conta do incêndio no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, que deixou 10 mortos e três feridos.

O jogo entre Flamengo e Fluminense, marcado para o próximo sábado (9) e Vasco e Resende, que aconteceria no domingo (10), foram suspensos sem previsão de remarcação.