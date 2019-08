CR7, Dani Alves e mais: jogadores saem em defesa da Amazônia

Queimadas na floresta aumentaram 82% em relação ao mesmo período no último ano

O incêndio que ocorre na Floresta Amazônica virou foco de atenção internacional, e nomes importantes do futebol se pronunciaram com pedidos para que a mata seja protegida. As queimadas na região aumentaram 82% em relação ao mesmo período em 2018 segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Capitão da seleção brasileira na , o lateral direito Dani Alves usou o Instagram para se pronunciar e fez um aviso: "aqueles que não são capazes de cuidar o natural, jamais terão direitos de poderes social".

Na Europa, atletas de peso se levantaram a favor da Amazônia, como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Paulo Dybala. O português da Juventus lembrou que "é nossa responsabilidade ajudar a salvar nosso planeta".

Clubes também se pronunciaram, como o , que usou a vitória por 3 a 0 sobre o Sobradinho na Copa Verde para alertar sobre as queimadas. "Nossa alegria pelo resultado contratasta com a tristeza pela situação da Amazônia", escreveu o clube de Belém.

The Amazon rainforest generates more than 20 percent of the world’s oxygen and is often referred to as “The lungs of the planet”. The world would drastically change if the rainforest were to disappear, LETS NOT JUST TALK ABOUT THIS. LET'S DO SOMETHING ABOUT IT! #AmazonRainforest pic.twitter.com/s0XQtBy6k7 — Emre Can (@emrecan_) August 22, 2019

O Leão bateu o Sobradinho por 3 a 0 e se classificou para a próxima fase da Copa Verde.



Essa poderia ser uma arte de fim de jogo qualquer, mas nossa alegria pelo resultado contratasta com a tristeza pela situação da Amazônia. #CopaVerde #REMxSOB #OTimeDaMaioria #SOSAmazônia pic.twitter.com/4HlAl3ydM2 — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) August 22, 2019

The Amazon Rainforest, responsible for 20% of the oxygen in our atmosphere, has been burning for 3 weeks 🌎🙏



In honor of all our Brazilian fans, former players, and most importantly our planet, let's help raise awareness for the Earth's lungs!#PrayforAmazonas pic.twitter.com/T1IqQXA0gB — (@BlackYellow) August 22, 2019

There was worldwide outcry when the Notre Dame cathedral was on fire. Why is there not the same level of outrage for the fires destroying the Amazon rainforest?



We have ways we can help:

Please, visit https://t.co/hgGMbO65RA@wwf_uk#FightForYourWorld pic.twitter.com/gkdXwxlVNd — Aaron Ramsey (@aaronramsey) August 22, 2019