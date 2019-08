CR7 lamenta queimadas na Amazônia: “nossa responsabilidade é salvar o planeta”

Cristiano se manifesta sobre queimadas na Amazônia; fumaça dos incêndios se espalha por diversos estados brasileiros

A Amazônica vem sofrendo com incêndios florestais nas últimas três semanas. Uma das maiores fontes de oxigênio e biodiversidade do planeta, a floresta ganhou destaque internacional por conta das queimadas. Nesta quinta-feira (22), Cristiano Ronaldo, jogador da usou as redes sociais para se manifestar a respeito do assunto.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

Na postagem, o craque português demonstrou preocupação com a Amazônia e tentou conscientizar as pessoas sobre o risco da devastação em massa que ocorre na maior floresta tropical do mundo.

“A Floresta Amazônica produz mais de 20% do oxigênio do mundo e está queimando nas últimas 3 semanas. É nossa responsabilidade ajudar a salvar nosso planeta. #prayforamazonia”, escreveu CR7.

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 22, 2019

Smoke from wildfires in the #AmazonRainforest spreads across several Brazilian states in this natural-color image taken by a @NASAEarth instrument on the Suomi NPP satellite. Although it is fire season in Brazil, the number of fires may be record-setting: https://t.co/NVQrffzntr pic.twitter.com/4JTcBz9C8f — NASA (@NASA) August 21, 2019

Na última quarta-feira (21), a NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço), divulgou que a fumaça devido aos incêndios pode ser vista do espaço.